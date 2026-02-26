Daivy Ruiz rompió el silencio y desmintió la versión de La Blanquita tras confirmar su ruptura

Luego de que la creadora de contenido Katy Cardona, conocida como ‘La Blanquita’, confirmara su ruptura con David Ruiz, conocido como Daivy, el también influencer apareció públicamente para desmentir la versión entregada por su expareja y madre de su hijo.

¿Qué dijo David Ruiz, Daivy, tras las declaraciones de La Blanquita?

El creador de contenido se pronunció en su defensa y aseguró que cuando las relaciones sentimentales terminan, las exparejas cambian y “le quieren quitar a uno todo”, afirmando que le sorprendió la actitud que ella tomó tras la ruptura.

También reveló que existe un inconveniente legal relacionado con una vivienda que él habría puesto a nombre de su madre.

Luego de que La Blanquita lo señalara de ser tacaño, Daivy aseguró que cuenta con comprobantes de los aportes económicos que ha hecho para su hijo.

Según dijo, al niño no le ha faltado nada y afirmó que no pretende manejar un acuerdo “50/50”, sino que enviaría todo lo necesario directamente para el menor.

Daivy Ruiz se pronunció tras la ruptura con La Blanquita. (Foto: Freepik)

Además, habló sobre su relación actual con Katy Cardona, señalando que ya no mantienen comunicación y que ahora se enfoca únicamente en su hijo.

¿Qué pasó entre La Blanquita y Daivy tras confirmar su ruptura?

Anoche 25 de febrero, la influencer caleña realizó una transmisión en vivo en TikTok, donde suma más de 10 millones de seguidores, para confirmar el fin de su relación con Daivy.

Durante el live explicó que la relación venía presentando inconvenientes desde hacía tiempo debido a diferencias personales y situaciones que habrían afectado la confianza entre ambos, por lo que decidieron continuar por caminos separados.

En medio de la transmisión, La Blanquita envió un mensaje directo a su expareja, señalando que esperaba que cambiara, que mostrara madurez y que entendiera su papel como madre de su hijo.

Asimismo, pidió que no se difundieran versiones incorrectas sobre lo ocurrido y que no se siguiera proyectando en redes sociales una imagen de familia como si todo estuviera bien.

También mencionó temas relacionados con dinero y la manutención del niño, refiriéndose a los señalamientos sobre los aportes económicos dentro del hogar.