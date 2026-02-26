Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Daivy Ruiz rompió el silencio y desmintió la versión de La Blanquita tras confirmar su ruptura

Daivy Ruiz respondió a La Blanquita y se refirió a los señalamientos de la caleña sobre la manutención de su hijo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Daivy Ruiz respondió a La Blanquita tras confirmar la ruptura
Daivy Ruiz se pronunció tras la ruptura con La Blanquita. (Foto: Freepik)

Luego de que la creadora de contenido Katy Cardona, conocida como ‘La Blanquita’, confirmara su ruptura con David Ruiz, conocido como Daivy, el también influencer apareció públicamente para desmentir la versión entregada por su expareja y madre de su hijo.

Artículos relacionados

¿Qué dijo David Ruiz, Daivy, tras las declaraciones de La Blanquita?

El creador de contenido se pronunció en su defensa y aseguró que cuando las relaciones sentimentales terminan, las exparejas cambian y “le quieren quitar a uno todo”, afirmando que le sorprendió la actitud que ella tomó tras la ruptura.

También reveló que existe un inconveniente legal relacionado con una vivienda que él habría puesto a nombre de su madre.

Artículos relacionados

Luego de que La Blanquita lo señalara de ser tacaño, Daivy aseguró que cuenta con comprobantes de los aportes económicos que ha hecho para su hijo.

Según dijo, al niño no le ha faltado nada y afirmó que no pretende manejar un acuerdo “50/50”, sino que enviaría todo lo necesario directamente para el menor.

Daivy Ruiz respondió a La Blanquita tras confirmar la ruptura
Daivy Ruiz se pronunció tras la ruptura con La Blanquita. (Foto: Freepik)

Además, habló sobre su relación actual con Katy Cardona, señalando que ya no mantienen comunicación y que ahora se enfoca únicamente en su hijo.

¿Qué pasó entre La Blanquita y Daivy tras confirmar su ruptura?

Anoche 25 de febrero, la influencer caleña realizó una transmisión en vivo en TikTok, donde suma más de 10 millones de seguidores, para confirmar el fin de su relación con Daivy.

Artículos relacionados

Durante el live explicó que la relación venía presentando inconvenientes desde hacía tiempo debido a diferencias personales y situaciones que habrían afectado la confianza entre ambos, por lo que decidieron continuar por caminos separados.

En medio de la transmisión, La Blanquita envió un mensaje directo a su expareja, señalando que esperaba que cambiara, que mostrara madurez y que entendiera su papel como madre de su hijo.

Daivy Ruiz respondió a La Blanquita tras confirmar la ruptura
Daivy Ruiz se pronunció tras la ruptura con La Blanquita. (Foto: Freepik)

Asimismo, pidió que no se difundieran versiones incorrectas sobre lo ocurrido y que no se siguiera proyectando en redes sociales una imagen de familia como si todo estuviera bien.

También mencionó temas relacionados con dinero y la manutención del niño, refiriéndose a los señalamientos sobre los aportes económicos dentro del hogar.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Boda de Jhonny Rivera y Jenny López: el detalle en el pastel que pocos notaron Jhonny Rivera

El detalle en el pastel de boda de Jhonny Rivera y Jenny López que pocos notaron

La boda de Jhonny Rivera y Jenny López continúa siendo tendencia y un detalle de su pastel salió a la luz.

Karina García reacciona emocionada al mensaje de la mamá de Kris R sobre su relación Karina García

Karina García reacciona tras escuchar a la mamá de Kris R hablar sobre su relación con el cantante

Karina García reaccionó en vivo a lo que dijo la mamá de Kris R sobre su relación con el cantante.

Yana Karpova se refirió a su paso. Talento nacional

Yana Karpova recordó su paso por La casa de los famosos Colombia: “Qué nostalgia”

Yana Karpova sorprendió con imágenes que evocan la nostalgia de un capítulo breve pero inolvidable en La casa de los famosos.

Lo más superlike

Melissa Gate lanza mensaje contundente a participantes de La casa de los famosos Colombia Melissa Gate

Melissa Gate arremete contra participantes de La casa de los famosos Colombia: “Hipócritas”

Melissa Gate critica la actitud de sus compañeros y destaca quién, desde su opinión, es la participante con mejor desempeño.

Influencers

Reconocida influencer vivió un momento de terror luego de que un fan entrara a su casa

Influencer de 25 años muere repentinamente tras desmayarse en su habitación Viral

Influencer brasileña de 25 años fallece de forma repentina; revelan qué ocurrió

Pipe Bueno sorprendió al revelar detalles de una experiencia que transformó su vida Pipe Bueno

Pipe Bueno sorprendió al revelar detalles de una experiencia que transformó su vida, ¿de qué trata?

Jenny López hizo confesión de su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significa lanzar el ramo de novia? Jhonny Rivera

Jenny López olvidó lanzar el ramo en su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significado tiene este gesto?