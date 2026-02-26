Reconocida influencer confirmó ruptura en vivo y lanzó fuerte mensaje a su ex: “Espero que cambies”

La influencer caleña Katy Cardona, conocida en redes sociales como “La Blanquita”, confirmó en las últimas horas sorprendió a sus seguidores al confirmar, a través de un live en TikTok, que su relación con el también creador de contenido, David Ruiz llegó a su fin.

La creadora de contenido colombiana con más de 10 millones de seguidores en TikTok donde suele compartir videos de humor, estilo de vida y contenido familiar, decidió abrir su corazón y enviar un contundente mensaje hacia su expareja y padre de su pequeño hijo.

¿Qué contó La Blanquita sobre el fin de su relación con David Ruiz?

Durante el en vivo, la creadora de contenido habló de manera directa sobre lo que venía ocurriendo en su relación.

Explicó que atravesaban dificultades desde hacía un tiempo y que existían diferencias personales y dificultades de entendimiento. También mencionó situaciones que afectaron la confianza entre ambos.

Según expresó, no se trató de un tema específico, sino de un acumulado de cosas que los llevó a tomar la decisión de continuar separados.

Reconocida influencer caleña confirmó su ruptura en una transmisión en vivo. (Foto: Freepik)

En medio de sus palabras, envió un mensaje claro a su expareja: “Espero cambies de verdad, espero madurez y que entiendas que yo soy la mamá de tu hijo. Yo no te quiero ver mal y que yo soy una buena mamá. No te digo que tengas un trato especial conmigo”.

¿Qué dijo La Blanquita sobre su hijo tras confirmar su ruptura con David Ruiz?

En el mismo en vivo, La Blanquita pidió que no se dijeran cosas que, según afirmó, no correspondían a la realidad.

“Tampoco estoy pidiendo que me saludes, pero deja de decir lo que no es”, manifestó.

Además, hizo referencia a comentarios sobre gastos relacionados con su hijo y situaciones que, de acuerdo con sus palabras, se mencionaron públicamente.

También solicitó que no se siguiera mostrando en redes sociales una imagen de familia perfecta y pidió que no se afirmara que ella hostigaba a su expareja.

Señaló que, si quería saber del niño, debía comunicarse por medio de otra persona. Finalmente, aseguró que no volvería a responder públicamente sobre el tema.