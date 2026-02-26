Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Andy Rivera y Ximena Castaño habrían terminado: un detalle en boda de Jhonny Rivera lo habría delatado

La ausencia de Xime Mua en la boda de Jhonny Rivera avivó rumores sobre su relación con Andy.

Paola Canastero Prieto
Andy Rivera y Ximena Castaño estarían atravesando una posible ruptura
Andy Rivera y Ximena Castaño estarían atravesando una posible ruptura. (Foto: Canal RCN y Freepik)

El reconocido cantante Andy Rivera habría confirmado su ruptura con la creadora de contenido Ximena Castaño, conocida en redes sociales como Xime Mua, luego de que comenzaran a circular rumores sobre una posible separación.

¿Qué pasó en la boda de Jhonny Rivera que despertó rumores de ruptura entre Andy y Xime Mua?

La rumores tomaron fuerza tras la boda de su padre, el también cantante Jhonny Rivera, quien contrajo matrimonio con Jenny López en el corregimiento de Arabia, en Pereira el pasado fin de semana.

Después del evento, varios videos compartidos en redes sociales despertaron especulaciones entre los seguidores. Andy Rivera asistió solo a la celebración y un detalle que no pasó desapercibido para quienes seguían de cerca esta relación.

Durante el evento, a su padre le fue retirado el tradicional apodo de “soltero”, y en medio de la dinámica, ese calificativo fue otorgado para el intérprete de música urbana.

Andy Rivera y Ximena Castaño estarían atravesando una posible ruptura
Andy Rivera y Ximena Castaño estarían atravesando una posible ruptura. (Foto: Freepik)

El hecho generó comentarios en redes sociales, ya que Ximena Mua había mostrado cercanía con la familia del cantante de música popular en distintas ocasiones.

Sin embargo, en esta oportunidad no estuvo presente en la ceremonia, lo que aumentó las preguntas entre usuarios en internet.

Aunque la pareja no solía compartir de manera constante detalles de su relación y mantenía su vida sentimental con bajo perfil en redes sociales, la ausencia en un momento familiar relevante llamó la atención.

¿Qué dicen las redes sociales sobre la posible ruptura entre Andy Rivera y Ximena Castaño?

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido públicamente la ruptura. No obstante, los comentarios en redes sociales continúan.

En una reciente publicación de Ximena Mua, donde promocionaba un producto como parte de su contenido habitual, varios seguidores aprovecharon para preguntar por Andy Rivera.

Andy Rivera y Ximena Castaño estarían atravesando una posible ruptura.
Andy Rivera y Ximena Castaño estarían atravesando una posible ruptura. (Foto: Freepik)

Entre los mensajes se leen frases como: “¿Soy la única que no sabe el chisme?” y “¿Por qué nadie menciona a Andy ahora?”. Otros comentarios también cuestionaron su ausencia en el matrimonio y se preguntaron si existía algún distanciamiento.

Por su parte, Andy Rivera, se presume que estaría enfocado en sus proyectos musicales. Mientras tanto los internautas siguen atentos a lo que pueda pasar.

 

