En las últimas semanas, varios internautas han generado una variedad de opiniones mediante las diferentes plataformas digitales tras los acontecimientos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Además, el ingreso de Karola Alcendra, quien es una reconocida creadora de contenido digital, ha acaparado la atención mediática por parte de los internautas quien ha dividido opiniones por sus polémicos comentarios en la competencia.

Por su parte, una de las celebridades que ha tenido una especial cercanía con Karola ha sido Eidevin López, quien le ha expresado su cariño en reiteradas ocasiones. Sin embargo, el influenciador captó la atención por su reciente beso con Mariana Zapata.

¿Cómo fue el beso de Eidevin y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

Recordemos que Eidevin López ha acaparado la atención mediática por parte de los internautas al demostrar el interés que tiene por Mariana Zapata. Sin embargo, también, se vio confundido tras algunos gestos que tuvo con Karola.

Así fue el beso de Eidevin y Mariana Zapta. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, Eidevin se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales tras dedicarle una especial serenata a Mariana en La casa de los famosos Colombia, con el apoyo de Juanda Caribe, Juanse Laverde, Tebi Bernal y Juan Palau.

A raíz de esto, Mariana Zapata se cautivó con el especial gesto que tuvo Eidevin con ella, pues en medio de esta romántica escena, ambas celebridades se dieron un beso, causando gran emoción por parte de sus compañeros.

¿Cuál fue la confesión que hizo Karola tras el beso de Eidevin y Mariana?

En medio del reciente beso que Eidevin se dio con Mariana Zapata, Karola Alcendra aprovechó la oportunidad para confesar que el amor, en definitiva, no es para ella tras las presuntas cercanías que el influenciador tuvo con ella.

En un reciente video compartido en la cuenta oficial de Canal RCN, se refleja la postura de Karola Alcendra ante el amor, expresando lo siguiente: