Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Karola confesó que el amor no es para ella tras beso de Eidevin y Mariana: ¿qué dijo?

Karola hizo inesperada confesión tras el beso que Eidevin se dio con Mariana Zapata aclarando: “el amor no es para mí”.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Karola confesó que el amor no es para ella tras beso de Eidevin y Mariana: ¿qué dijo?
Esto dijo Karola tras el beso de Eidevin y Mariana Zapata. | Fotos: Canal RCN

En las últimas semanas, varios internautas han generado una variedad de opiniones mediante las diferentes plataformas digitales tras los acontecimientos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Además, el ingreso de Karola Alcendra, quien es una reconocida creadora de contenido digital, ha acaparado la atención mediática por parte de los internautas quien ha dividido opiniones por sus polémicos comentarios en la competencia.

Por su parte, una de las celebridades que ha tenido una especial cercanía con Karola ha sido Eidevin López, quien le ha expresado su cariño en reiteradas ocasiones. Sin embargo, el influenciador captó la atención por su reciente beso con Mariana Zapata.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el beso de Eidevin y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

Recordemos que Eidevin López ha acaparado la atención mediática por parte de los internautas al demostrar el interés que tiene por Mariana Zapata. Sin embargo, también, se vio confundido tras algunos gestos que tuvo con Karola.

Karola confesó que el amor no es para ella tras beso de Eidevin y Mariana: ¿qué dijo?
Así fue el beso de Eidevin y Mariana Zapta. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, Eidevin se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales tras dedicarle una especial serenata a Mariana en La casa de los famosos Colombia, con el apoyo de Juanda Caribe, Juanse Laverde, Tebi Bernal y Juan Palau.

Artículos relacionados

A raíz de esto, Mariana Zapata se cautivó con el especial gesto que tuvo Eidevin con ella, pues en medio de esta romántica escena, ambas celebridades se dieron un beso, causando gran emoción por parte de sus compañeros.

¿Cuál fue la confesión que hizo Karola tras el beso de Eidevin y Mariana?

En medio del reciente beso que Eidevin se dio con Mariana Zapata, Karola Alcendra aprovechó la oportunidad para confesar que el amor, en definitiva, no es para ella tras las presuntas cercanías que el influenciador tuvo con ella.

Artículos relacionados

En un reciente video compartido en la cuenta oficial de Canal RCN, se refleja la postura de Karola Alcendra ante el amor, expresando lo siguiente:

“El hombre lobo, está enamorado desde hace un mes de Mariana Zapata. Además, yo le dije que tenía que enamorarla de manera seria. Pero, de la nada, empezó a ver algo raro entre nosotros. Aunque después, no le ayudé a él con ella. A mí me sale que el amor no es para mí. Ni aquí, afuera ni nada”, agregó Karola.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Sara Uribe habla sobre las polémicas. Sara Uribe

Sara Uribe sorprendió con sus palabras sobre Juanda Caribe y defendió su comportamiento; esto dijo

Sara Uribe mostró su postura sobre Juanda Caribe, asegurando que las acusaciones no reflejan lo que ella vivió dentro de la casa.

Comentario sobre posible embarazo de Karola sorprendió a Mariana Zapata Mariana Zapata

¿Karola está embarazada? Así reaccionó Mariana Zapata en La casa de los famosos

La gala de nominación estuvo marcada por un inesperado momento en el que un embarazo por parte de Karola fue mencionado.

Lady Noriega se fue contra Manuela Gómez La casa de los famosos

Así quedó la placa parcial de La casa de los famosos: Lady Noriega se fue contra Manuela Gómez

La placa parcial de la séptima semana de La casa de los famosos Colombia quedó definida y Lady Noriega usó un inesperado poder que perjudicó a Manuela Gómez.

Lo más superlike

Gabriel Coronel comparte a Lorenzo hablando Gabriel Coronel

Gabriel Coronel, pareja de Daniela Ospina, muestra a Lorenzo hablando y emociona a fans | VIDEO

Gabriel Coronel mostró a Lorenzo diciendo su nombre completo y enterneció a sus seguidores.

Falleció reconocida estrella del boxeo por devastadora enfermedad Talento internacional

Falleció reconocida estrella del boxeo tras devastadora enfermedad

¡Luto en la televisión! Falleció reconocida integrante del Chavo del 8: ¿quién fue? Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció reconocida integrante del Chavo del 8: ¿quién fue?

Pipe Bueno sorprendió al revelar detalles de una experiencia que transformó su vida Pipe Bueno

Pipe Bueno sorprendió al revelar detalles de una experiencia que transformó su vida, ¿de qué trata?

Jenny López hizo confesión de su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significa lanzar el ramo de novia? Jhonny Rivera

Jenny López olvidó lanzar el ramo en su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significado tiene este gesto?