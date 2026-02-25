Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Karola está embarazada? Así reaccionó Mariana Zapata en La casa de los famosos

La gala de nominación estuvo marcada por un inesperado momento en el que un embarazo por parte de Karola fue mencionado.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Comentario sobre posible embarazo de Karola sorprendió a Mariana Zapata
Comentario sobre posible embarazo de Karola sorprendió a Mariana Zapata. (Foto Canal RCN).

La gala de este miércoles 25 de febrero no solo estuvo marcada por una nueva jornada de nominación, sino que la mención de un embarazo por parte de Karola se llevó toda la atención. Mariana Zapata y Melissa Gate reaccionaron de manera inesperada.

¿Karola está embarazada?

Durante la gala de nominación de la séptima semana de La casa de los famosos Colombia, Carla Giraldo y Marcelo Cezán abordaron a Karola para preguntarle cómo había vivido la semana de encantamientos, teniendo en cuenta que recibió una de las pociones de Melissa Gate que la dejó completamente inmóvil como una estatua.

Karola habló de embarazo en La casa de los famosos.
Karola habló de embarazo en La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Ante esto, la joven influenciadora aseguró que tenía un revuelto de emociones, haciendo alusión indirectamente a los coqueteos de Eidevin hacia ella y al posterior beso que el participante protagonizó con Mariana Zapata.

Sin embargo, ante la insistencia de Carla para que mencionara directamente al participante, Karola respondió con una evasiva que generó debate dentro de la competencia: ¿un embarazo en puerta?

“¿Emociones por qué? ¿Le podríamos poner nombre?”, le preguntó Carla a Karola, obteniendo como respuesta: “no sabemos, porque no sabemos si es niño o niña, creemos que estoy embarazada”.

Luego, Carla le preguntó a Eidevin qué opinaba sobre la respuesta de Karola, pero la joven la interrumpió y aseguró que a quien debía preguntarle era a Mariana Zapata.

Karola y Eidevin en La casa de los famosos Colombia.
Karola y Eidevin en La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

¿Cómo reaccionó Mariana Zapata al supuesto embarazo de Karola en La casa de los famosos Colombia?

Al escuchar que Karola la mencionó en medio del comentario sobre un posible embarazo, la joven influenciadora recordó el beso con Eidevin para dejar claro que nadie queda en embarazo solo por eso.

“No sé si a uno lo pueden embarazar con un besito”, dijo Mariana, a lo que Marcelo respondió que “ha habido casos”. Incluso, Melissa Gate intervino y trajo a colación que, según la tradición bíblica, María quedó embarazada por el “Espíritu Santo”.

Lo cierto es que, aunque se mencionó un embarazo dentro de La casa de los famosos Colombia, ninguna participante está en gestación. Todo se trató de un comentario lanzado por Karola para evadir la insistente pregunta de Carla, lo que terminó desatando un debate dentro de la casa.

