Yuli Ruiz y Mariana Zapata tuvieron tenso enfrentamiento durante el juicio de La casa de los famosos

Mariana Zapata y Yuli Ruiz protagonizaron un fuerte cruce de palabras en el Juicio de La casa de los famosos Colombia 3.

Mariana Zapata se defiende de las acusaciones en su contra en el juicio de La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados Jhonny Rivera Boda de Jhonny Rivera generó revuelo tras imagen de un hombre igual a Yeison Jiménez | VIDEO

¿Por qué fue el enfrentamiento entre Yuli Ruiz y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 3?

Durante la actividad, los participantes aprovecharon para hacer acusaciones a sus compañeros y exponer sus argumentos.

Manuela Gómez acusó a Mariana de no ayudar con las pruebas de presupuesto y de no meterse en los papeles que le correspondían para lograr obtener todos los puntos para hacer mercado.

Según su versión, tuvo que insistir varias veces para que Mariana participara de manera activa en la prueba.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció bebé de reconocida pareja de actores: así se confirmó con desgarradora confesión

¿Qué respondió Mariana Zapata antes las acusaciones de Manuela Gómez y Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia 3?

Mariana pasó al estrado y se defendió de las acusaciones asegurando que siempre estuvo presente en las dinámicas y que Manuela estaba equivocada.

Beba apoyó a Mariana y afirmó que todo se trataba de un plan orquestado por Yuli y Manuela para hacerla quedar mal.

Estas declaraciones avivaron aún más el ambiente, pues Yuli intervino y trató de mentirosas a Beba y Mariana, alegando que en varias oportunidades vieron a Mariana limándose las uñas en lugar de cumplir con el rol que le correspondía.

El momento generó tensión y tuvo que ser mediado por la jueza Melissa Gate.

Este episodio dejó en evidencia las posibles intenciones de voto de los participantes para la gala de nominación de la noche, mostrando que los conflictos internos siguen dividiendo a los equipos Calma y Tormenta, especialmente entre las mujeres.

Por ahora, el público sigue votando de manera activa para evitar que sus famosos favoritos lleguen a la placa de nominados.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano ¿Está lista para otro bebé? Aida Victoria Merlano emociona con confesión sobre la maternidad

Alejandro Estrada es el único que se encuentra en riesgo de abandonar la competencia, debido a que fue puesto en placa por Nicolás Arrieta.

Esta decisión obliga al actor a mover sus fichas dentro del juego y replantear su estrategia para llegar a la gala de eliminación con opciones de permanecer en la casa o de poder ser salvado por el líder o por alguno de sus compañeros.

ENTÉRATE DE TODO EN LA GALA HOY A LAS 8 DE LA NOCHE POR EL CANAL RCN. Y DISFRUTA DE 24/7 por la App