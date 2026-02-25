Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mamá de B-King tomó emotiva decisión tras cinco meses de la muerte del cantante

Madre de B-King sorprendió al tomar una emotiva decisión tras cinco meses de la muerte del cantante urbano.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El conmovedor paso que dio la mamá de B-King tras su fallecimiento
El conmovedor paso que dio la mamá de B-King tras su fallecimiento. (Foto AFP: Jaime Saldarriaga).

Adriana Salazar, madre del difunto cantante colombiano Bayron Sánchez ‘B-King’, sorprendió a sus seguidores con una emotiva decisión tras cinco meses de su trágica muerte en territorio mexicano en septiembre del 2025.

¿Cuál fue la emotiva decisión que tomó la mamá de B-King?

Luego de que se cumplieran cinco meses de la muerte del cantante colombiano conocido artísticamente como B-King en extrañas circunstancias en territorio mexicano, Adriana Salazar y Stefanía Agudelo, madre y hermana respectivamente, decidieron inmortalizar al cantante en su piel.

Madre de B-King se pronunció en redes sociales
El 22 de septiembre de 2025 las autoridades mexicanas confirmaron la muerte de B-King. (Foto: Freepik)

Ambas mujeres mostraron el proceso de sus nuevos tatuajes por medio de un video compartido a través de las historias de Instagram de la joven, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, junto a un emotivo mensaje en el que expresaron su amor hacia el difunto artista.

Agudelo manifestó que aunque ahora llevaba a su hermano inmortalizado en su piel, siempre lo ha tenido presente en su corazón.

"Lo llevamos en la piel, pero siempre ha vivido en el corazón. El amor es eterno, vida eterna 02-28-94"

El tatuaje consiste en la icónica frase del artista “vida eterna” junto a la fecha de su nacimiento. Por un lado, Salazar eligió su pecho para portar este diseño hasta el fin de sus días, mientras que Stefanía optó por hacerlo en una de sus costillas.

¿Cómo y cuándo falleció B-King?

Vale la pena recordar que B-King fue hallado sin vida el 22 de septiembre del 2025 en territorio mexicano, una semana después de haber sido reportado como desaparecido ante las autoridades del país.

El artista apareció en condiciones precarias a la orilla de una carretera en México y al interior de costales blancos. Tras varios días de este suceso su cuerpo fue repatriado a Colombia en donde familia, amigos cercanos y fanáticos le dieron el último adiós.

El cuerpo del cantante reposa en un cementerio de Medellín, donde su madre suele visitarlo cada cierto tiempo. Así lo ha registrado en sus redes sociales.

Encuentran muerto al cantante colombiano B-King en México
Hallan al cantante colombiano Bayron ‘B-King’ muerto en Estado de México.
