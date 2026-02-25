Carolina Gómez acusó públicamente a Yeferson Cossio de infidelidad: esto dijo

Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio, reapareció en sus redes sociales para desahogarse con sus seguidores sobre una situación que vivió con el creador de contenido. La joven influenciadora aseguró que él le fue infiel y reveló detalles de lo sucedido.

¿Yeferson Cossio le fue infiel a su novia, Carolina Gómez?

Con un video publicado a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Carolina Gómez reveló que había llegado a la conclusión de que Yeferson Cossio le había sido infiel.

Carolina Gómez sorprendió al hablar de presunta infidelidad de Yeferson Cossio. (Foto Canal RCN).

"Llegué a la conclusión de que Yef me fue infiel”

La joven influenciadora, quien estaba al lado de Cossio, expresó que el creador de contenido había faltado a un importante trato que tenían en su relación. Según explicó ambos llegaron a un acuerdo que consistía en que al iniciar una serie de anime juntos, ninguno de los dos podía avanzar si el otro no estaba presente.

Sin embargo, Yeferson faltó a su palabra y terminó por completo una de las series que estaban viendo en conjunto, por lo que Carolina aseguró que eso era tomado como infidelidad.

“Nos estábamos viendo un anime juntos y nosotros tenemos super claro que si nos estamos viendo un anime juntos, ninguno de los dos se puede ver un capítulo solo. Se terminó el anime que nos estábamos viendo. Infidelidad"

¿Cómo reaccionó Yeferson Cossio a la afirmación de infidelidad de su novia?

Yeferson Cossio se encontraba junto a Carolina cuando ella decidió acusarlo frente a todos sus seguidores de infidelidad. Completamente confundido, le preguntó por qué decía eso y al escucharla se limitó a afirmar con su cabeza que era cierto, mientras guardaba absoluto silencio.

Lo cierto es que las acusaciones de infidelidad de Carolina Gómez hacia Yeferson Cossio solo se trataban de un acuerdo que el creador de contenido rompió y no directamente a terceros involucrados en su relación sentimental.