Exnovia de La Liendra sorprendió con fotos embarazada: esto dijo

Mercedes Uhia, exnovia del creador de contenido Mauricio Gómez, La Liendra, reapareció en sus redes sociales con una inesperada publicación. La joven compartió a través de sus redes sociales una fotografía en la que se dejó ver posando con una enorme pancita de embarazo.

¿Mercedes Uhia, exnovia de La Liendra, está embarazada?

La joven influenciadora Mercedes Uhia, una de las primeras exnovias de La Liendra, reapareció en sus redes sociales con una curiosa publicación en la que se dejó ver posando frente a la cámara con una enorme pancita de embarazada.

Exnovia de La Liendra publicó fotos embarazada hechas con IA y sorprendió. (Foto Canal RCN).

Aunque la imagen generó revuelo entre sus seguidores, la creadora de contenido compartió una segunda fotografía en la que aclaró la situación. Al parecer, la instantánea en la que se le ve en estado de gestación habría sido modificada con Inteligencia Artificial, ya que posteriormente mostró la imagen original, en la que luce su abdomen plano y tonificado.

Incluso, Uhia bromeó al señalar que la persona detrás de la edición no pasó por alto ningún detalle, pues añadió una carpeta característica de las mujeres embarazadas, en la que suelen guardarse órdenes médicas y exámenes propios de esta etapa.

“Por poquito y me hacen baby shower, y la carpetica que no falta, nena, jajajajajaja”, comentó la influenciadora.

¿Cómo reaccionaron los internautas al supuesto embarazo de Mercedes Uhia, exnovia de La Liendra?

La sorpresiva imagen en la que Mercedes Uhia apareció con una aparente pancita de embarazo no tardó en desatar una ola de reacciones en redes sociales.

Muchos admitieron que cayeron en la trampa: “Yo me la creí”, “jajajaja yo dije pero a qué hora” y “No entro unos meses y plum, apareces embarazada jajajaja”. Otros reaccionaron entre risas y asombro con frases como “Yo disque en qué momento me la preñaron” y “Yo callendo en las mentiras de Merce…”, mientras varios señalaron el papel de la Inteligencia Artificial al escribir: “Esa IA está potente”.

Lo cierto es que Mercedes Uhia no está embarazada, y todo se trataría de una imagen modificada con esta tecnología.