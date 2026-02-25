Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Exnovia de La Liendra sorprendió con fotos embarazada: esto dijo

Exnovia de La Liendra reapareció en redes sociales posando con una enorme panza de embarazo y explicó todo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Exnovia de La Liendra reaparece con fotos embarazada y desata revuelo
Exnovia de La Liendra reaparece con fotos embarazada y desata revuelo. (Foto Canal RCN | Freepik).

Mercedes Uhia, exnovia del creador de contenido Mauricio Gómez, La Liendra, reapareció en sus redes sociales con una inesperada publicación. La joven compartió a través de sus redes sociales una fotografía en la que se dejó ver posando con una enorme pancita de embarazo.

Artículos relacionados

¿Mercedes Uhia, exnovia de La Liendra, está embarazada?

La joven influenciadora Mercedes Uhia, una de las primeras exnovias de La Liendra, reapareció en sus redes sociales con una curiosa publicación en la que se dejó ver posando frente a la cámara con una enorme pancita de embarazada.

Exnovia de La Liendra publicó fotos embarazada hechas con IA y sorprendió
Exnovia de La Liendra publicó fotos embarazada hechas con IA y sorprendió. (Foto Canal RCN).

Aunque la imagen generó revuelo entre sus seguidores, la creadora de contenido compartió una segunda fotografía en la que aclaró la situación. Al parecer, la instantánea en la que se le ve en estado de gestación habría sido modificada con Inteligencia Artificial, ya que posteriormente mostró la imagen original, en la que luce su abdomen plano y tonificado.

Artículos relacionados

Incluso, Uhia bromeó al señalar que la persona detrás de la edición no pasó por alto ningún detalle, pues añadió una carpeta característica de las mujeres embarazadas, en la que suelen guardarse órdenes médicas y exámenes propios de esta etapa.

“Por poquito y me hacen baby shower, y la carpetica que no falta, nena, jajajajajaja”, comentó la influenciadora.

¿Cómo reaccionaron los internautas al supuesto embarazo de Mercedes Uhia, exnovia de La Liendra?

La sorpresiva imagen en la que Mercedes Uhia apareció con una aparente pancita de embarazo no tardó en desatar una ola de reacciones en redes sociales.

Artículos relacionados

Muchos admitieron que cayeron en la trampa: “Yo me la creí”, “jajajaja yo dije pero a qué hora” y “No entro unos meses y plum, apareces embarazada jajajaja”. Otros reaccionaron entre risas y asombro con frases como “Yo disque en qué momento me la preñaron” y “Yo callendo en las mentiras de Merce…”, mientras varios señalaron el papel de la Inteligencia Artificial al escribir: “Esa IA está potente”.

Lo cierto es que Mercedes Uhia no está embarazada, y todo se trataría de una imagen modificada con esta tecnología.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

El conmovedor paso que dio la mamá de B-King tras su fallecimiento Talento nacional

Mamá de B-King tomó emotiva decisión tras cinco meses de la muerte del cantante

Madre de B-King sorprendió al tomar una emotiva decisión tras cinco meses de la muerte del cantante urbano.

Carolina Gómez expuso a Yeferson Cossio y lo señaló de infidelidad. Yeferson Cossio

Carolina Gómez acusó públicamente a Yeferson Cossio de infidelidad: esto dijo

Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio, reveló que el influenciador le fue infiel y dio detalles.

Aida Victoria Merlano causó revuelo. Aída Victoria Merlano

¿Está lista para otro bebé? Aida Victoria Merlano emociona con confesión sobre la maternidad

Aida Victoria Merlano presume su figura en redes sociales y se refiere a la posibilidad de ser mamá nuevamente.

Lo más superlike

Valentino revela su estrategia frente a Melissa Gate en La casa de los famosos Melissa Gate

Valentino revela su estrategia frente a Melissa Gate en La casa de los famosos, ¿la enfrentará?

Valentina Lázaro rompió el silencio y reveló cómo actuará frente a los comentarios de Melissa Gate en La casa de los famosos.

Pipe Bueno sorprendió al revelar detalles de una experiencia que transformó su vida Pipe Bueno

Pipe Bueno sorprendió al revelar detalles de una experiencia que transformó su vida, ¿de qué trata?

Así transformó una fotógrafa a una vendedora ambulante en modelo Viral

EN VIDEO: fotógrafa colombiana transforma a vendedora ambulante en una top model y se hace viral

Jenny López hizo confesión de su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significa lanzar el ramo de novia? Jhonny Rivera

Jenny López olvidó lanzar el ramo en su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significado tiene este gesto?

Nodal rompe el silencio y suplica ayuda para ver a su hija Christian Nodal

Christian Nodal rompe el silencio y suplica ayuda para ver a su hija: “Mi distancia no es abandono”