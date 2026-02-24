Jhonny Rivera enseñó la lujosa casa en la que vivirá con Jenny López: no vivirán solos

Luego de que su boda con Jenny López se hiciera realidad hace dos días, Jhonny Rivera reveló detalles sobre su nueva vida de casado. El artista compartió imágenes de la lujosa vivienda donde vivirán juntos y confirmó que el lugar será compartido con dos personas más.

¿Cómo es la lujosa casa en la que Jhonny Rivera y Jenny López vivirán?

Durante una reciente dinámica de preguntas y respuestas que ofrece la red social Instagram, Jhonny Rivera compartió detalles de la lujosa casa en la que empezará su vida de casado junto a Jenny López.

Jhonny Rivera y Jenny López se dieron el sí.(Foto: Canal RCN - Freepik)

El artista mencionó que habían decidido no continuar viviendo en la finca sino que por el contrario iniciar esta nueva etapa de sus vidas en un nuevo espacio en el que pudieran iniciar nuevas rutinas.

"Decidimos vivir en otra parte. ¿Para qué? Para hubiera un aire nuevo, para que hubiera un nuevo renacer. Entonces escogimos esta casa, con muchas flores, con un bosquecito... Es muy bonita, es una casa muy acogedora y muy tranquila".

La casa cuenta con una amplia zona verde, una gran piscina, espacio de juegos, una gran cocina, sala, y otros espacios que no enseñó a detalles.

¿Con quién vivirá Jhonny Rivera y Jenny López?

En medio de esta dinámica, Jhonny Rivera también reveló que este nuevo hogar no estaría ocupado únicamente por ellos dos, sino que en el también convivirían con su madre y su tía, quienes siempre lo han acompañado a lo largo de su vida.

Rivera aseguró que esta noticia no incomodaba a Jenny López y que por el contrario, los cuatro estaban muy felices de convivir bajo el mismo techo.

"Oficialmente vamos a vivir acá, incluso con mi mamá y mi tía, porque yo a mi mamá no la voy a dejar. Y estamos muy felices todos"

El artista también destacó que esta convivencia ya se había experimentado en algunas ocasiones cuando Jenny López se quedaba a dormir junto a él en la casa de su madre, por lo que no sería algo nuevo para ninguno de los implicados.