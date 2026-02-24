Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La emotiva razón por la que Jhonny Rivera decidió pedirle matrimonio a Jenny López

Jhonny Rivera conmovió la revelar la verdadera razón por la que decidió pedirle matrimonio a Jenny López.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jhonny Rivera reveló la razón detrás de su propuesta a Jenny López
Jhonny Rivera reveló la razón detrás de su propuesta a Jenny López. (Foto Canal RCN).

El reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera dejó a tras la soltería tras contraer matrimonio con su novia Jenny López. Tras varios días de esta mediática unión el artista decidió revelar la verdadera razón por la que decidió pedirle matrimonio a la joven.

Artículos relacionados

¿Por qué Jhonny Rivera le pidió matrimonio a Jenny López?

Hace un año atrás Jhonny Rivera sorprendió a toda su fanaticada al pedirle matrimonio a Jenny López durante su primer concierto en el Movistar Arena de Bogotá. La noticia emocionó a sus seguidores, quienes este martes 24 de febrero pudieron conocer la verdadera razón que impulsó al artista popular a tomar esta decisión.

Jhonny Rivera y Jenny López ya son esposos
Jhonny Rivera y Jenny López se dieron el sí.(Foto: Canal RCN - Freepik)

Durante una dinámica de preguntas y respuestas realizada a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jhonny Rivera reveló la razón principal que lo llevó a pedirle la mano a su joven novia, Jenny López, tras tres años de relación.

Artículos relacionados

Según comentó el artista, la forma en la que López trata a su mamá y el cómo la consiente fue razón suficiente para enamorarse perdidamente de ella y desear no perderla nunca, pues una de las cosas que más añoraba era encontrar a una mujer que quisiera a su mamá tanto como él la quiere a ella.

Así fue el beso de recién casados de Jhonny Rivera y Jenny López
Jhonny Rivera y Jenny López ya son esposos (Foto: Canal RCN - Freepik)

"Se llevan muy bien. Ese es uno de los motivos por los cuales yo escogí a Jenny, porque para mí es muy importante que me quieran a mí mamá, porque no soy capaz de dejar a mi mamá sola... Jenny la consiente, le hace las uñas, masajes en los pies, eso me enamoró de ella"

Así mismo, aseguró que su mamá estaba muy feliz con Jenny, por lo que hacía que la relación funcionara a la perfección.

¿Cuándo y en dónde se llevó a cabo la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?

La boda de Jhonny Rivera y Jenny López se llevó a cabo el pasado domingo 22 de febrero en una iglesia ubicada en el corregimiento de Arabia, en Pereira, Risaralda. La pareja decidió llevar a cabo este momento especial en un lugar que representara el amor de sus fanáticos.

Además, la fiesta con la que celebraron su unión se llevó a cabo en la finca del artista, en donde varios amigos de la industria musical, influenciadores y familiares asistieron.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Exintegrante de La casa de los famosos explicó sus lesiones y su supuesto cambio therian Sofía Avendaño

Exparticipante de La casa de los famosos reveló lesiones en su cuerpo y explicó su proceso therian

Reconocida influenciadora mostró lesiones en su piel y mencionó que harían parte de su transformación en therian.

Jessi Uribe le hace una romántica dedicatoria a Paola Jara. Jessi Uribe

Jessi Uribe sorprende a Paola Jara con romántica dedicatoria; así reaccionó la cantante

Jessi Uribe emocionó a Paola Jara con un gesto romántico que reflejó la complicidad y el amor que viven juntos.

Jhonny Rivera confesó si respaldará la carrera musical de Jenny López Jhonny Rivera

Jhonny Rivera reveló si apoyará a Jenny López en su carrera musical

Jhonny Rivera reveló detalles sobre la carrera musical de su esposa Jenny López, quien durante años ha sido su corista.

Lo más superlike

Jenny López sorprendió al revelar por qué no se había pronunciado tras su boda con Jhonny Rivera Jhonny Rivera

Jenny López sorprendió al revelar por qué no se había pronunciado tras su boda con Jhonny Rivera

Jenny López llamó la atención en redes al revelar la razón de su silencio días después de su matrimonio con Jhonny Rivera.

Nicolás Arrieta habló sin filtros sobre su amistad con Valentino Lázaro en La casa de los famosos Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta habló sin filtros sobre su amistad con Valentino Lázaro en La casa de los famosos

Silvy Araujo comparte su experiencia al ser madre primeriza: ¿cómo tener un embarazo saludable? Salud

Silvy Araujo comparte su experiencia al ser madre primeriza: ¿cómo tener un embarazo saludable?

Famosa actriz rompió el silencio tras el desafortunado fallecimiento de su bebé: esto reveló Talento internacional

Famosa actriz rompió el silencio tras el desafortunado fallecimiento de su bebé: esto reveló

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue? Talento internacional

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue?