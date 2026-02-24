La emotiva razón por la que Jhonny Rivera decidió pedirle matrimonio a Jenny López

El reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera dejó a tras la soltería tras contraer matrimonio con su novia Jenny López. Tras varios días de esta mediática unión el artista decidió revelar la verdadera razón por la que decidió pedirle matrimonio a la joven.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Boda de Jhonny Rivera generó revuelo tras imagen de un hombre igual a Yeison Jiménez | VIDEO

¿Por qué Jhonny Rivera le pidió matrimonio a Jenny López?

Hace un año atrás Jhonny Rivera sorprendió a toda su fanaticada al pedirle matrimonio a Jenny López durante su primer concierto en el Movistar Arena de Bogotá. La noticia emocionó a sus seguidores, quienes este martes 24 de febrero pudieron conocer la verdadera razón que impulsó al artista popular a tomar esta decisión.

Jhonny Rivera y Jenny López se dieron el sí.(Foto: Canal RCN - Freepik)

Durante una dinámica de preguntas y respuestas realizada a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jhonny Rivera reveló la razón principal que lo llevó a pedirle la mano a su joven novia, Jenny López, tras tres años de relación.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció bebé de reconocida pareja de actores: así se confirmó con desgarradora confesión

Según comentó el artista, la forma en la que López trata a su mamá y el cómo la consiente fue razón suficiente para enamorarse perdidamente de ella y desear no perderla nunca, pues una de las cosas que más añoraba era encontrar a una mujer que quisiera a su mamá tanto como él la quiere a ella.

Jhonny Rivera y Jenny López ya son esposos (Foto: Canal RCN - Freepik)

"Se llevan muy bien. Ese es uno de los motivos por los cuales yo escogí a Jenny, porque para mí es muy importante que me quieran a mí mamá, porque no soy capaz de dejar a mi mamá sola... Jenny la consiente, le hace las uñas, masajes en los pies, eso me enamoró de ella"

Así mismo, aseguró que su mamá estaba muy feliz con Jenny, por lo que hacía que la relación funcionara a la perfección.

¿Cuándo y en dónde se llevó a cabo la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?

La boda de Jhonny Rivera y Jenny López se llevó a cabo el pasado domingo 22 de febrero en una iglesia ubicada en el corregimiento de Arabia, en Pereira, Risaralda. La pareja decidió llevar a cabo este momento especial en un lugar que representara el amor de sus fanáticos.

Además, la fiesta con la que celebraron su unión se llevó a cabo en la finca del artista, en donde varios amigos de la industria musical, influenciadores y familiares asistieron.