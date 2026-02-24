Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jessi Uribe sorprende a Paola Jara con romántica dedicatoria; así reaccionó la cantante

Jessi Uribe emocionó a Paola Jara con un gesto romántico que reflejó la complicidad y el amor que viven juntos.

Jessi Uribe le hace una romántica dedicatoria a Paola Jara.
Jessi Uribe le hace una romántica dedicatoria a Paola Jara en redes sociales. (Foto Frazer Harrison/AFP)

Los cantantes Jessi Uribe y Paola Jara enternecieron con un romántico momento que confirmó su buen presente en el amor.

Jessi Uribe y Paola se muestra muy enamorados.
Jessi Uribe y Paola se muestra muy enamorados y enternecen a sus seguidores. (Foto de Jessi Uribe - Rodrigo Varela/AFP) (Foto de Paola Jara - Gladys Vega/AFP)

¿Cómo confirmaron su buen momento en el amor Jessi Uribe y Paola Jara?

Mediante su cuenta de Instagram, Jessi compartió un emotivo video en el que se ve a la pareja abrazada a la orilla de una piscina, intercambiando besos y acompañados por su canción “No es mi culpa”, un tema que habla de un hombre profundamente enamorado y dispuesto a todo por su amada.

La pareja reveló que se encontraba disfrutando de unos días de descanso, alejados del ruido y de los escenarios, pero sin descuidar sus roles como padres.

En medio de esas publicaciones, Jessi mostró un tierno instante con su hija Emilia, quien cumplió tres meses.

El cantante compartió un video en el que aparece arrullándola para dormir, y también dejó ver que la pequeña ya tiene suficiente cabello como para hacerle su primer moño, detalle que emocionó a sus seguidores.

Paola y Jessi han demostrado que la llegada de Emilia ha transformado sus vidas, y que disfrutan cada etapa de su crecimiento con orgullo y alegría.

¿Por qué Jessi Uribe y Paola Jara no asistieron al matrimonio de Jhonny Rivera?

Por otra parte, la ausencia de Jessi Uribe Y Paola Jara en el multitudinario matrimonio de su amigo y colega Jhonny Rivera, causó revuelo y muchas especulaciones en la opinión pública.

Sin embargo, el propio Rivera explicó que Jessi le había comentado que tenía compromisos familiares, razón por la cual no pudo asistir a su unión con Jenny López.

Este detalle reafirma la importancia que el cantante le da a su vida personal, priorizando el tiempo con Paola y su hija por encima de los compromisos sociales.

En este paseo familiar, Paola Jara llamó la atención al compartir varias fotografías en las que presume su tonificada figura tras el embarazo.

La cantante recibió numerosos elogios de sus seguidores, quienes destacaron lo bien que luce y la disciplina que ha mantenido para recuperar su estado físico.

Emilia, hija de Jessi Uribe y Paola Jara.
Emilia, hija de Jessi Uribe y Paola Jara cumplió tres meses de vida. (Foto de Jessi Uribe - Rodrigo Varela/AFP) (Foto de Paola Jara - Gladys Vega/AFP)
