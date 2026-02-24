Jenny López sorprendió al revelar por qué no se había pronunciado tras su boda con Jhonny Rivera
Luego de varios días sin pronunciarse públicamente, Jenny López decidió aclarar por qué no había aparecido en sus redes tras su boda con Jhonny Rivera. La cantante llamó la atención con sus declaraciones.
¿Cuándo y dónde fue la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?
La boda de Jhonny Rivera y Jenny López se celebró el pasado domingo 22 de febrero de 2026. Se llevó a cabo en el corregimiento de Arabia, una zona rural de Pereira (Risaralda), que es la tierra natal del cantante.
Jhonny Rivera llegó a la iglesia en un tradicional jeep (Willys) decorado para la ocasión. Un detalle que conmovió a los seguidores fue la presencia de sus cinco perros, quienes participaron en la ceremonia luciendo pequeños corbatines.
Tras la misa, los novios y sus invitados se trasladaron a una lujosa finca privada en la misma zona rural para la fiesta. Allí asistieron cerca de 350 personas, entre ellos su hijo Andy Rivera, quien dedicó unas palabras y cantó durante el primer baile.
También estuvieron colegas como: Arelys Henao, Francy, Jhon Álex Castaño y Álzate, además de creadores de contenido como La Liendra y Yeferson Cossio.
¿Qué dijo Jenny López tras su boda junto a Jhonny Rivera?
La artista reapareció en sus redes sociales para agradecer los mensajes de cariño que recibió luego de la ceremonia. Jenny reveló que no había saludado antes porque estaba asimilando uno de los momentos más especiales de su vida.
López confesó que la emoción que sintió el domingo fue “inexplicable” y que ha estado viendo con detalle los comentarios, videos y mensajes que sus seguidores han compartido en redes. Aseguró que tanto ella como Jhonny están muy felices y profundamente agradecidos.
La pasamos increíble. Muchísimas gracias a todos por sus bendiciones, por sus bonitos deseos.
Además, recordó con cariño a las personas que los acompañaron en la iglesia, quienes incluso se mojaron bajo la lluvia durante la ceremonia. Según expresó, pese a ese detalle, la pasaron increíble y guardan ese día como un recuerdo muy especial.
¿Dónde será la luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López?
La pareja ha confirmado que su luna de miel será un viaje internacional extenso que incluye destinos en tres continentes. En diferentes ocasiones han revelado que el itinerario está compuesto por los siguientes lugares:
- Islas Maldivas
- Kenia (África)
- Dubái (Emiratos Árabes)
- Capadocia (Turquía)
Los artistas aclararon que el viaje no comenzaría inmediatamente después de la boda (celebrada el 22 de febrero de 2026), debido a que deben cumplir primero con algunos compromisos artísticos y agendas de conciertos ya programadas antes de tomarse su tiempo de descanso.