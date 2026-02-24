Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Jenny López sorprendió al revelar por qué no se había pronunciado tras su boda con Jhonny Rivera

Jenny López llamó la atención en redes al revelar la razón de su silencio días después de su matrimonio con Jhonny Rivera.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Jenny López sorprendió al revelar por qué no se había pronunciado tras su boda con Jhonny Rivera
Jenny López se pronuncia tras su boda con Jhonny Rivera / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Luego de varios días sin pronunciarse públicamente, Jenny López decidió aclarar por qué no había aparecido en sus redes tras su boda con Jhonny Rivera. La cantante llamó la atención con sus declaraciones.

Artículos relacionados

¿Cuándo y dónde fue la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?

La boda de Jhonny Rivera y Jenny López se celebró el pasado domingo 22 de febrero de 2026. Se llevó a cabo en el corregimiento de Arabia, una zona rural de Pereira (Risaralda), que es la tierra natal del cantante.

Jhonny Rivera llegó a la iglesia en un tradicional jeep (Willys) decorado para la ocasión. Un detalle que conmovió a los seguidores fue la presencia de sus cinco perros, quienes participaron en la ceremonia luciendo pequeños corbatines.

¿Cuándo y dónde fue la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?
Jhonny Rivera y Jenny López celebran su compromiso / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Tras la misa, los novios y sus invitados se trasladaron a una lujosa finca privada en la misma zona rural para la fiesta. Allí asistieron cerca de 350 personas, entre ellos su hijo Andy Rivera, quien dedicó unas palabras y cantó durante el primer baile.

También estuvieron colegas como: Arelys Henao, Francy, Jhon Álex Castaño y Álzate, además de creadores de contenido como La Liendra y Yeferson Cossio.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Jenny López tras su boda junto a Jhonny Rivera?

La artista reapareció en sus redes sociales para agradecer los mensajes de cariño que recibió luego de la ceremonia. Jenny reveló que no había saludado antes porque estaba asimilando uno de los momentos más especiales de su vida.

López confesó que la emoción que sintió el domingo fue “inexplicable” y que ha estado viendo con detalle los comentarios, videos y mensajes que sus seguidores han compartido en redes. Aseguró que tanto ella como Jhonny están muy felices y profundamente agradecidos.

La pasamos increíble. Muchísimas gracias a todos por sus bendiciones, por sus bonitos deseos.

Además, recordó con cariño a las personas que los acompañaron en la iglesia, quienes incluso se mojaron bajo la lluvia durante la ceremonia. Según expresó, pese a ese detalle, la pasaron increíble y guardan ese día como un recuerdo muy especial.

Artículos relacionados

¿Dónde será la luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López?

La pareja ha confirmado que su luna de miel será un viaje internacional extenso que incluye destinos en tres continentes. En diferentes ocasiones han revelado que el itinerario está compuesto por los siguientes lugares:

  • Islas Maldivas
  • Kenia (África)
  • Dubái (Emiratos Árabes)
  • Capadocia (Turquía)
¿Dónde será la luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López?
Jhonny Rivera y Jenny López revelan los destinos de su luna de miel / (Foto de Freepik)

Los artistas aclararon que el viaje no comenzaría inmediatamente después de la boda (celebrada el 22 de febrero de 2026), debido a que deben cumplir primero con algunos compromisos artísticos y agendas de conciertos ya programadas antes de tomarse su tiempo de descanso.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Ciro Quiñonez se mostró conmovido al recordar el día en que Yeison Jiménez cambió su vida Yeison Jiménez

Ciro Quiñonez recordó el día en que Yeison Jiménez cambió su vida para siempre: “Papi, gracias”

Ciro Quiñonez recordó cómo Yeison Jiménez decidió firmarlo tras verlo cantar en una celebración de cumpleaños.

El concierto se convertirá en una experiencia inmersiva y multisensorial donde la tecnología será protagonista. Talento internacional

Jowell & Randy llegan a Bogotá con "el show de reguetón más ambicioso en Colombia"

Los puertorriqueños Jowell & Randy prometen revolucionar los escenarios con una apuesta 3D inmersiva, tridimensional e interactiva con el público.

Jessi Uribe enternece las redes enseñando cómo Emilia le ayuda a conciliar el sueño Jessi Uribe

Jessi Uribe conmueve a sus fans al enseñarles cómo Emilia le ayuda a conciliar el sueño

Jessi Uribe ha compartido un tierno video, mostrándoles a sus seguidores cómo su hija Emilia le ayuda a conciliar su sueño.

Lo más superlike

Exintegrante de La casa de los famosos explicó sus lesiones y su supuesto cambio therian Sofía Avendaño

Exparticipante de La casa de los famosos reveló lesiones en su cuerpo y explicó su proceso therian

Reconocida influenciadora mostró lesiones en su piel y mencionó que harían parte de su transformación en therian.

Nicolás Arrieta habló sin filtros sobre su amistad con Valentino Lázaro en La casa de los famosos Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta habló sin filtros sobre su amistad con Valentino Lázaro en La casa de los famosos

Silvy Araujo comparte su experiencia al ser madre primeriza: ¿cómo tener un embarazo saludable? Salud

Silvy Araujo comparte su experiencia al ser madre primeriza: ¿cómo tener un embarazo saludable?

Famosa actriz rompió el silencio tras el desafortunado fallecimiento de su bebé: esto reveló Talento internacional

Famosa actriz rompió el silencio tras el desafortunado fallecimiento de su bebé: esto reveló

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue? Talento internacional

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue?