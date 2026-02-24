Mariana Zapata sorprende al revelar cuál fue el reconocido futbolista colombiano que le escribió

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mariana Zapata reveló en La casa de los famosos Colombia cuál fue el jugador de la Selección Colombia que le escribió.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Mariana Zapata habla del futbolista colombiano que le escribió / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Una conversación en La casa de los famosos Colombia despertó dudas en redes luego de que Mariana Zapata mencionara a un jugador de la Selección Colombia que la buscó en reiteradas ocasiones.

¿Qué dijo Mariana Zapata sobre el jugador de la Selección Colombia?

En medio de una charla con sus compañeros en La casa de los famosos Colombia, Mariana Zapata compartió detalles sobre un episodio de su pasado sentimental que involucró a un integrante de la Selección Colombia.

Mariana Zapata revela su historia con un jugador de la Selección Colombia / (Foto del Canal RCN)

Mariana aseguró que el futbolista ya tenía hijos y que esa fue una de las razones por las que decidió no avanzar en esa relación. También señaló que en ese momento él estaba casado y que el proceso de divorcio nunca se concretó.

Aunque en ese entonces evitó decir el nombre, una conversación con Lady Noriega ha generado especulaciones en redes sociales.

¿Qué jugador de la Selección Colombia le escribió a Mariana Zapata?

La intriga creció cuando en la casa surgió el nombre de Faustino Asprilla, conocido como El Tino Asprilla. El comentario apareció luego de que se mencionara que Lady Noriega fue pareja del exfutbolista hace varios años.

Mariana Zapata reveló que El Tino Asprilla le escribió hace algunos años / (Foto del Canal RCN y AFP)

En ese momento, Mariana afirmó: “El Tino me escribe a mí”, sin entregar más detalles sobre el contenido de los mensajes. Sin embargo, no confirmó que se tratara del mismo jugador de la Selección Colombia del que había hablado anteriormente cuando mencionó que estaba casado y tenía una hija.

Sus palabras fueron suficientes para que los internautas comenzaran a relacionar las pistas que había dado previamente.

¿Qué contó el papá de Mariana Zapata?

En medio de una entrevista en Buen día, Colombia, Albeiro Zapata, padre de la influenciadora, contó que ella le mostró los mensajes cuando los recibió.

Según relató, mantiene una relación cercana con su hija y ella suele pedirle consejo cuando atraviesa este tipo de situaciones. Por eso, al ver de quién se trataba, le sugirió tomar distancia.

Fue hace años cuando me dijo:"Papi, mira, mira que me habló" y me mostró. Yo dije: "No, con ese tipo no, ¿qué tal?

De acuerdo con su versión, a pesar de ser hincha de uno de los equipos en los que jugó el exfutbolista, prefirió recomendarle que no contestara. En la conversación aseguró que, según su percepción, el jugador suele escribirle a varias mujeres, por lo que consideró que lo mejor era dejarlo hasta ahí.

