Famosa actriz rompió el silencio tras el desafortunado fallecimiento de su bebé: esto reveló

Reconocida actriz se pronunció en las últimas horas en sus redes tras el fallecimiento de su bebé con desgarradoras palabras.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Quién es la reconocida actriz que se pronunció tras fallecimiento de su bebé? | Fotos: Freepik

Una de las parejas más reconocidas del entretenimiento venezolano son Daniela Alvarado y José Manuel Suárez, quienes han demostrado su gran habilidad en el campo artístico al participar en importantes producciones internacionales.

Sin embargo, la pareja ha estado atravesando por un complicado momento a nivel emocional tras una reciente publicación que hizo José Manuel Suárez acerca del fallecimiento de su bebé.

Tras la complicada situación en la que se han visto afectados los actores, la actriz venezolana, Daniela Alvarado, reapareció en las últimas horas, mediante sus redes sociales, pronunciándose acerca del fallecimiento de su bebé.

¿Cuál fue la desgarradora confesión que hizo la actriz Daniela Alvarado tras el fallecimiento de su bebé?

A raíz del complicado momento que está enfrentando a nivel emocional la pareja de actores, Daniela Alvarado, compartió en las últimas horas unas desgarradoras palabras a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cinco millones de seguidores, reveló lo siguiente:

“Querida Cordelia. Mi niña, mi pequeñita, mi bebé. He escuchado tanto a Dios en estos días, que podría jurar que estabas en cada oración. Me siento tan agradecida por haberte tenido dentro de mí, de que nos hayas escogido como tus papás, me siento tan bendecida de llamarme tu mamá, aunque haya sido por tan corto tiempo. Siempre formarás parte de mí, de mi cuerpo, de mi mente, de mi alma, te amo hija”, agregó Daniela en la descripción de la publicación.

Así se despidió Daniela Alvarado de su bebé. | Foto: Freepik

¿Qué celebridades se han pronunciado tras lamentable pérdida de Daniela Alvarado?

Con base en estas palabras, miles de internautas y celebridades del entretenimiento le han enviado todo su apoyo a Daniela y a José Manuel Suárez tras el complicado momento por el que han estado atravesando a nivel emocional tras la desafortunada pérdida de su bebé.

Luciado De Alessandro le envió su apoyo a Daniela Alvarado. | Foto: Freepik

Entre los actores más destacados que le ha enviado todo su apoyo a la pareja es Luciano D’ Alesandro, Viviana Gibelli y varios internautas, quienes expresaron lo siguiente:

“Abrazo grande mi Dani”, “Dani, no pudo elegir otra mamá. Te quiero y abrazo fuerte”, “eres una dura, abrazo gigante”, Dios te bendiga Cordelia. Un abrazo para Daniela y José Manuel”, agregaron internautas.

