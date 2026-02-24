Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alejandra Ávila se pronunció tras inicio de grabaciones de Pa’ seguirte queriendo: así reaccionó

Alejandra Ávila compartió su reacción tras inicio de grabaciones de Pa’ segurite queriendo y compartió foto con Hanny Vizcaino.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Alejandra Ávila se pronunció tras grabaciones de Pa’ seguirte queriendo: así reaccionó en redes
¿Cómo reaccionó Alejandra Ávilas tras grabaciones de Pa' seguirte queriendo? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, varios internautas han generado una gran variedad de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras el sorprendente anuncio de las grabaciones de una nueva producción del Canal RCN, la cual es: Pa’ seguirte queriendo.

Además, este anuncio ha generado una gran variedad de opiniones por parte de los televidentes, quienes se muestran emocionados al respecto.

Recordemos que en el pasado la telenovela de Pa’ Quererte, se convirtió en una de las más vistas por parte de los espectadores y, ahora, el anuncio de Pa’ seguirte queriendo no solo ha cautivado por los nuevos detalles que se podrán visibilizar, sino que también, por el reencuentro de varias celebridades, quienes se han pronunciado en sus redes sociales.

¿Cómo reaccionó Alejandra Ávila tras el próximo regreso de Pa’ seguirte queriendo?

Desde luego, una de las reacciones que no ha pasado por desapercibida por parte de los internautas ha sido la de Alejandra Ávila, quien se ha posicionado como una de las actrices más reconocidas del país al demostrar su gran habilidad en el campo artístico.

Alejandra Ávila se pronunció tras grabaciones de Pa’ seguirte queriendo: así reaccionó en redes
Iniciaron grabaciones de Pa' seguirte queriendo. | Foto: Canal RCN

Así también, Alejandra Ávila hizo parte de la primera edición de Pa’ quererte, en la que interpretó al personaje de Milagros, el cual se ganó el cariño no solo por parte de los colombianos, sino que también, su gran talento.

Con base en esto, Alejandra Ávila hizo una especial publicación mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 596 seguidores, las siguientes palabras:

“Qué felicidad ver el combo completo otra vez. Volver a coincidir, abrazarnos y sentir que el tiempo pasó, pero la esencia sigue intacta. Hace unos años contamos una historia sobre paternidad, amistad y amor… y nunca imaginamos cuánto iba a marcar nuestras vidas. Hoy regresamos más grandes, más conscientes, más humanos. Empezamos grabaciones de Pa’ Seguirte Queriendo, la continuación de Pa’ Quererte”, agregó.

¿Cuál fue la emotiva fotografía que Alejandra Ávila compartió con Hanny Vizcaíno?

Alejandra Ávila se pronunció tras grabaciones de Pa’ seguirte queriendo: así reaccionó en redes
Así luce Hanny Vizcaíno en la actualidad. | Foto: Canal RCN

Cabe destacar que una gran variedad de internautas ha generado múltiples comentarios a través de las plataformas digitales tras el anuncio de las grabaciones de Pa’ seguirte queriendo y no ha pasado por desapercibido cómo luce en la actualidad Hanny Vizcaíno.

Pues, no solo se refleja en la reciente publicación del Canal RCN, cómo luce la pequeña en la actualidad, sino que también, al cautivar cómo luce en su adolescencia. Así también, Alejandra la presumió de manera emotiva en su reciente publicación.

