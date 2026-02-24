¿De qué se trata Pa' seguirte queriendo? La nueva producción de Canal RCN

Hoy se dio a conocer oficialmente la grabación de la segunda parte de Pa’ Quererte, producción del Canal RCN.

Pa seguirte queriendo cuenta con un elenco de primer nivel. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Jhonny Rivera Boda de Jhonny Rivera generó revuelo tras imagen de un hombre igual a Yeison Jiménez | VIDEO

¿De qué se trata Pa’ seguirte queriendo?

Pa’ Seguirte Queriendo llega para contarle a la audiencia qué pasó con Isabel, Mauricio, Toño, Jorge, Dany y los demás personajes que cautivaron a los televidentes en el 2020.

Esta segunda entrega dará continuidad a esta historia, pero en una etapa más adulta. Isabel, interpretada por Hanny Vizcaíno, estará en plena adolescencia enfrentando los cambios físicos, mentales y emocionales inherentes a esa etapa de la vida.

Mauricio, interpretado por Sebastián Martínez, debe lidiar con estos cambios de su hija mientras atraviesa un momento difícil que termina afectando su amistad con Jorge y Toño, interpretados por Manuel Sarmiento y Pity Camacho respectivamente.

Luego de esta situación, la amistad entre los tres, que parecía inseparable, empieza a quebrarse llevándolos a tomar decisiones inesperadas y enfrentar diversas problemáticas y frustraciones.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció bebé de reconocida pareja de actores: así se confirmó con desgarradora confesión

¿Qué género narrativo maneja la novela Pa’ seguirte queriendo?

Pa’ Seguirte Queriendo es una comedia dramática que retrata la adolescencia, el amor, la amistad, la familia, pero también los conflictos en pareja, la paternidad, la s3xu4lidad, los problemas del envejecimiento, la falta de dinero y oportunidades, las relaciones laborales y hasta los duelos por la pérdida de un familiar cercano.

Sin duda esta edición promete estar cargada de muchas emociones en una historia atrapante de principio a fin.

Además, llegan nuevos personajes que prometen darle un aire fresco a la trama y sumar experiencias que enriquecerán la narrativa.

La primera temporada de Pa’ Quererte logró conquistar al público gracias a su mezcla de humor, drama y ternura.

Ahora, Pa’ Seguirte Queriendo apuesta por un relato más maduro, que no solo se centra en la paternidad, sino que amplía su mirada hacia la adolescencia.

La producción del Canal RCN busca mantener la esencia que enamoró a los televidentes, pero adaptándola a nuevas realidades que reflejan el paso del tiempo en los personajes.

Esta segunda parte promete ser un retrato real y profundo de las relaciones humanas, con situaciones que harán reír, reflexionar y hasta llorar.

Una historia que, sin duda, volverá a atrapar a quienes se dejaron conquistar por la primera entrega y que ahora esperan descubrir cómo evolucionan los personajes en esta nueva etapa.