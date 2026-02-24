Finalista de Miss Universe Colombia anunció su candidatura como política, ¿de quién se trata?

Gloria Mutis, recordada por su exitosa participación en Miss Universe Colombia, el reality, recientemente acaparó la atención en redes sociales tras anunciar cuál es el próximo proyecto del que hará parte.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Boda de Jhonny Rivera generó revuelo tras imagen de un hombre igual a Yeison Jiménez | VIDEO

¿Cuál es la exparticipante de Miss Universe Colombia que anunció su participación en política?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la finalista de Mis Universe Colombia ha construido una sólida comunidad de miles de seguidores, sorprendió al anunciar que ahora quiere incursionar en la política.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció bebé de reconocida pareja de actores: así se confirmó con desgarradora confesión

"Hola chicos, cómo están, quiero contarles que soy oficialmente una candidata por el único partido político santandereano, el único que va a velar por nuestros derechos, por el desarrollo del departamento", señaló la joven a través de sus historias.

Artículos relacionados Karol G Hermana de Karol G rompió el silencio tras delicadas acusaciones de Verónica Giraldo sobre su familia

Durante su aparición, Mutis insistió en su deseo de poder aportar su granito de arena al desarrollo de su departamento, junto a un equipo que, como ella, quieren trabajar en pro de la región, pues aseguró que ninguno de ellos se dedica a hacer política ya que son empresarios.

Gloria Mutis sorprende al anunciar que se lanza a la política. Foto | Canal RCN.

Dicho esto, la santandereana procedió mostrar a cada uno de los integrantes de la lista, cada uno de ellos con el mismo objetivo, pero enfocados en problemáticas puntales que afectan a los ciudadanos.

¿Qué dijo Gloria Mutis sobre su participación en política en las próximas elecciones?

La aspiración de la joven a un lugar en la política de su departamento, llega luego de una exitosa participación en Miss Universe, reality en el que estuvo muy cerca de obtener la corona como la mujer más bella del país y ser la encargada de representar a Colombia en el certamen mundial en Tailandia.

Y es que, a lo largo de su participación en el programa, la joven no solo logró enamorar a millones que la tenían como su favorita, sino también a lo jurados, quienes en cada prueba quedaron cautivados con su belleza y destreza en el escenario.

Gloria Mutis incursiona en la política, así lo anunció. Foto | Canal RCN.

Pese a ser una de las grandes opcionadas a obtener el título, fue la antioqueña Vanessa Pulgarín quien obtuvo la corona y dejó el nombre de Colombia en alto con una impecable participación.