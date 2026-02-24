La Segura sorprendió al revelar detalles de su nuevo hogar: así luce la casa de la influencer

La creadora de contenido Natalia Segura, más conocida como La Segura, compartió con sus millones de seguidores detalles de su nuevo hogar.

¿Qué mostró La Segura sobre su nueva casa?

A través de sus redes sociales, la caleña mostró el proceso de mudanza y algunos espacios de la vivienda a la que se trasladó recientemente junto a su esposo, Ignacio Baladán, y su bebé.

Por medio de sus historias de Instagram, La Segura publicó varios videos en los que dejó ver que ya se encuentra instalada en su nuevo hogar en Medellín.

En las imágenes se observan cajas apiladas y objetos aún empacados, mientras enseñaba parte de la sala, la cocina del lugar.

La Segura dejó ver su nuevo hogar y mostró cómo vive ahora. (Foto: Canal RCN)

Tiempo atrás, la influenciadora había contado que el apartamento en el que vivía con su familia fue vendido, razón por la que iniciaron la búsqueda de una nueva propiedad.

¿Qué contó La Segura sobre el proceso de mudanza que compartió?

En medio de ese proceso, también habló de las críticas que recibió luego de revelar que vivían en arriendo.

Posteriormente explicó que, aunque contemplaron la posibilidad de comprar ese inmueble, sus finanzas estaban enfocadas en otro proyecto junto a su esposo.

Ahora, con la mudanza en marcha, mostró que se trasladaron a una casa más amplia que la anterior.

En los videos se aprecia que varios espacios aún están en organización debido al reciente cambio.

En las historias, La Segura enseñó su habitación, la cual se encontraba llena de cajas y objetos sin desempacar.

Fiel a su estilo, escribió: “Nuestra habitación se ve algo así, no tenemos ni dónde poner la cama para dormir”, acompañando el mensaje con emojis de risas.

También mostró el cuarto de su bebé, que igualmente estaba rodeado de cajas en el que quiso acompañar con un audio viral: “Tu tranquila confía en el proceso, te me desesperes”, haciendo alusión a lo que debe ahora organizar.

Por supuesto, los videos generaron reacciones entre sus seguidores, quienes respondieron con emojis de risa, mientras otros le enviaron mensajes relacionados con la jerga caleña a propósito de lo que escribió La Segura en sus historias.