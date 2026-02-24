Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Segura sorprendió al revelar detalles de su nuevo hogar: así luce la casa de la influencer

La Segura mostró imágenes de nueva casa en Medellín y compartió detalles de la mudanza.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El nuevo hogar de La Segura
La Segura dejó ver su nuevo hogar y mostró cómo vive ahora. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido Natalia Segura, más conocida como La Segura, compartió con sus millones de seguidores detalles de su nuevo hogar.

Artículos relacionados

¿Qué mostró La Segura sobre su nueva casa?

A través de sus redes sociales, la caleña mostró el proceso de mudanza y algunos espacios de la vivienda a la que se trasladó recientemente junto a su esposo, Ignacio Baladán, y su bebé.

Por medio de sus historias de Instagram, La Segura publicó varios videos en los que dejó ver que ya se encuentra instalada en su nuevo hogar en Medellín.

Artículos relacionados

En las imágenes se observan cajas apiladas y objetos aún empacados, mientras enseñaba parte de la sala, la cocina del lugar.

El nuevo hogar de La Segura
La Segura dejó ver su nuevo hogar y mostró cómo vive ahora. (Foto: Canal RCN)

Tiempo atrás, la influenciadora había contado que el apartamento en el que vivía con su familia fue vendido, razón por la que iniciaron la búsqueda de una nueva propiedad.

¿Qué contó La Segura sobre el proceso de mudanza que compartió?

En medio de ese proceso, también habló de las críticas que recibió luego de revelar que vivían en arriendo.

Artículos relacionados

Posteriormente explicó que, aunque contemplaron la posibilidad de comprar ese inmueble, sus finanzas estaban enfocadas en otro proyecto junto a su esposo.

Ahora, con la mudanza en marcha, mostró que se trasladaron a una casa más amplia que la anterior.

En los videos se aprecia que varios espacios aún están en organización debido al reciente cambio.

El nuevo hogar de La Segura
La Segura dejó ver su nuevo hogar y mostró cómo vive ahora. (Foto: Canal RCN)

En las historias, La Segura enseñó su habitación, la cual se encontraba llena de cajas y objetos sin desempacar.

Fiel a su estilo, escribió: “Nuestra habitación se ve algo así, no tenemos ni dónde poner la cama para dormir”, acompañando el mensaje con emojis de risas.

También mostró el cuarto de su bebé, que igualmente estaba rodeado de cajas en el que quiso acompañar con un audio viral: “Tu tranquila confía en el proceso, te me desesperes”, haciendo alusión a lo que debe ahora organizar.

Por supuesto, los videos generaron reacciones entre sus seguidores, quienes respondieron con emojis de risa, mientras otros le enviaron mensajes relacionados con la jerga caleña a propósito de lo que escribió La Segura en sus historias.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Así es la impresionante casa de Jhonny Rivera y Jenny López. Jhonny Rivera

Jhonny Rivera enseñó la lujosa casa en la que vivirá con Jenny López: no vivirán solos

Jhonny Rivera reveló que no vivirá solo con Jenny López y mostró la lujosa casa donde empezarán su vida de casados.

Sara Corrales inicia su último trimestre. Sara Corrales

Sara Corrales revela que está en la recta final de su embarazo; así fue el anuncio de la actriz

Sara Corrales anunció que está cerca de recibir a su hija Mila, disfrutando cada instante de la etapa final de su embarazo.

Así luce la finca de Jhonny Rivera tras su boda con Jenny López Jhonny Rivera

Así quedó la finca de Jhonny Rivera tras su boda con Jenny López | VIDEO

Jhonny Rivera compartió un video en el que dejó ver cómo quedó su finca tras la fiesta con la que celebró su boda con Jenny López.

Lo más superlike

Melissa Gate sorprendió al aconsejar a Karola y hacerle una inesperada petición Melissa Gate

Melissa Gate sorprendió al aconsejar a Karola y hacerle una inesperada petición, ¿qué le dijo?

Melissa Gate aconsejó a Karola en La casa de los famosos Colombia y le realizó una petición que llamó la atención en redes.

Jessi Uribe enternece las redes enseñando cómo Emilia le ayuda a conciliar el sueño Jessi Uribe

Jessi Uribe conmueve a sus fans al enseñarles cómo Emilia le ayuda a conciliar el sueño

Silvy Araujo comparte su experiencia al ser madre primeriza: ¿cómo tener un embarazo saludable? Salud

Silvy Araujo comparte su experiencia al ser madre primeriza: ¿cómo tener un embarazo saludable?

Famosa actriz rompió el silencio tras el desafortunado fallecimiento de su bebé: esto reveló Talento internacional

Famosa actriz rompió el silencio tras el desafortunado fallecimiento de su bebé: esto reveló

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue? Talento internacional

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue?