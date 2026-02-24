Melissa Gate y Valentino Lázaro protagonizan tenso enfrentamiento en La casa de los famosos Colombia

La llegada de Melissa Gate causó revuelo entre los habitantes de La casa de los famosos Colombia 3, sobre todo en Valentino Lázaro.

Melissa Gate protagoniza tenso momento junto a Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados Jhonny Rivera Boda de Jhonny Rivera generó revuelo tras imagen de un hombre igual a Yeison Jiménez | VIDEO

¿Por qué volvió Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia 3?

La finalista de la segunda temporada del programa entró anoche, 23 de febrero, a la competencia para hacer de las suyas y encantar, literalmente, a los participantes.

La influenciadora volvió a ingresar a la casa más famosa del país para darles pócimas y encantamientos durante toda la semana.

Aunque algunos han asumido las pruebas con humor y buena actitud, otros ya muestran señales de cansancio.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció bebé de reconocida pareja de actores: así se confirmó con desgarradora confesión

¿Por qué fue el enfrentamiento entre Melissa Gate y Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia 3?

En medio de estas dinámicas, Melissa protagonizó un fuerte cruce de palabras con Valentino Lázaro.

La exparticipante aseguró que solo daría la palabra a algunos habitantes y calificó a otros como insignificantes.

Valentino no dudó en responder, señalando que con solo mencionarlo ya le estaba dando importancia.

La tensión aumentó cuando Melissa lo mandó a callar y él insistió en repetir su nombre, cuestionando además por qué se hace llamar la reina de la casa si, para él, ese título le corresponde a Karina García.

Artículos relacionados Nicolás Arrieta Nicolás Arrieta cuestionó las estrategias de Alejandro Estrada dentro de La casa de los famosos

Melissa, con su megáfono, reafirmó que la única reina es ella y pidió a sus seguidores que saquen a Valentino de la competencia en las votaciones.

La reacción de los demás participantes fue reveladora: lejos de incomodarse, varios celebraron las palabras de Melissa, dando a entender que también desean que Valentino abandone la competencia.

La discusión terminó con Melissa retirándose del lugar mientras Valentino le decía que no estaba soportando que le dijeran la verdad.

La semana promete estar cargada de emociones, con Melissa imponiendo su estilo y Valentino resistiendo sus provocaciones, mientras el resto de los participantes intenta mantener el equilibrio entre juego, estrategia y convivencia.

Y como si fuera poco, esta noche Melissa sorprenderá a los habitantes con una nueva dinámica: leerá el tarot a los famosos.

Este nuevo giro promete revelar secretos, despertar emociones y añadir un componente místico que seguramente dará mucho de qué hablar entre los participantes.