Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

Silvy Araujo comparte su experiencia al ser madre primeriza: ¿cómo tener un embarazo saludable?

Silvy Araujo comparte en sus redes importantes consejos para tener un embarazo saludable.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Silvy Araujo comparte su experiencia al ser madre primeriza: ¿cómo tener un embarazo saludable?
¿Cómo tener un embarazo saludable según Silvy Araujo? | Foto: Freepik

Desde hace varias semanas, el nombre de Silvana Araujo, o más conocidas como Silvy, se ha convertido en tendencia en las últimas semanas no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, al compartir varios detalles de cómo ha sido su faceta como madre.

Por esta razón, varios de los seguidores de Silvy han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras la vida saludable que ha tenido desde que confirmó en sus redes sociales que está embarazada.

Artículos relacionados

¿Cómo ha mantenido Silvy Araujo un embarazo saludable?

Es clave mencionar que Silvy Araujo ha demostrado a lo largo de su amplia trayectoria en redes sociales en tener una especial conversación con sus seguidores, en especial, por los diferentes sucesos que le ocurren en su vida cotidiana.

Silvy Araujo comparte su experiencia al ser madre primeriza: ¿cómo tener un embarazo saludable?
Así mantiene un embarazo saludable Silvy Araujo. | Foto: Freepik

Silvy Araujo ha sido tendencia tras una reciente publicación en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de tres millones de seguidores acerca de las experiencias que ha tenido en su embarazo, el cual lo ha llevado de manera saludable.

Artículos relacionados

¿Qué consejos compartió Silvy Araujo para tener un embarazo saludable?

Cabe destacar que en la reciente publicación que Silvy Araujo compartió en sus redes sociales, les expresó a sus seguidores cómo ha hecho para enfrentar algunos retos y mantener un buen estilo de vida, los cuales son los siguientes:

Artículos relacionados

  • No asumir experiencias de otras personas como si fueran las mías.
  • No usar el embarazo como una razón para abandonarme a mí misma.
  • Disfrutar nuestros últimos momentos como dos, antes e convertirnos tres.
  • No hablar negativamente de mi cu3rp0, ni compararme con mi versión antes de mi embarazo.
  • Filtrar el exceso de opiniones y comentarios externos.
  • Moverme todos los días porque sé lo bien que nos hace.
  • Practicar gratitud todos los días.
Silvy Araujo comparte su experiencia al ser madre primeriza: ¿cómo tener un embarazo saludable?
Consejos de Silvy Araujo para mantener un embarazo saludable. | Foto: Freepik

Desde luego, los consejos de Silvy Araujo han generado emotivas reacciones por parte de muchas de sus seguidores, quienes se sienten identificadas con sus palabras durante estos momentos en los que se encuentra atravesando por un nuevo momento a nivel emocional, en especial, por no dejar de lado su vida deportiva, sino que al contrario, al destacarse por sus rutinas cotidianas de modo saludable.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

Nicolás Arrieta confesó que no ve bien sin gafas: ¿por qué es importante utilizarlas actualmente? La casa de los famosos

Nicolás Arrieta confesó que no ve bien sin gafas: ¿por qué es importante utilizarlas actualmente?

Nicolás Arrieta, exparticipante de La casa de los famosos confesó que no ve bien sin gafas y te explicamos su importante uso.

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología Salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología

A partir de los 60, muchas personas lloran con más facilidad y, según expertos, esto refleja mayor conexión emocional.

Aunque es más frecuente durante la lactancia, también puede presentarse en mujeres no lactantes. Salud

¿Qué es la mastitis en madres lactantes? Así puedes prevenirla

Expertos en salud explican cómo prevenir la mastitis y qué hacer ante los primeros síntomas en madres primerizas.

Lo más superlike

Andy Rivera

Andy mostró el emotivo momento que vivió en la boda de Jhonny Rivera: “los amo mucho”

Andy Rivera cantó en la boda de Jhonny Rivera y emocionó con un mensaje posterior para los recién casados.

Nicolás Arrieta habla del juego de Alejandro Estrada. Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta cuestionó las estrategias de Alejandro Estrada dentro de La casa de los famosos

Jhonny Rivera en los Premios Nuestra Tierra. Jhonny Rivera

Así lucía Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, antes de ser famosa: ¿irreconocible?

Famosa actriz rompió el silencio tras el desafortunado fallecimiento de su bebé: esto reveló Talento internacional

Famosa actriz rompió el silencio tras el desafortunado fallecimiento de su bebé: esto reveló

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue? Talento internacional

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue?