Desde hace varias semanas, el nombre de Silvana Araujo, o más conocidas como Silvy, se ha convertido en tendencia en las últimas semanas no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, al compartir varios detalles de cómo ha sido su faceta como madre.

Por esta razón, varios de los seguidores de Silvy han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras la vida saludable que ha tenido desde que confirmó en sus redes sociales que está embarazada.

¿Cómo ha mantenido Silvy Araujo un embarazo saludable?

Es clave mencionar que Silvy Araujo ha demostrado a lo largo de su amplia trayectoria en redes sociales en tener una especial conversación con sus seguidores, en especial, por los diferentes sucesos que le ocurren en su vida cotidiana.

Así mantiene un embarazo saludable Silvy Araujo. | Foto: Freepik

Silvy Araujo ha sido tendencia tras una reciente publicación en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de tres millones de seguidores acerca de las experiencias que ha tenido en su embarazo, el cual lo ha llevado de manera saludable.

¿Qué consejos compartió Silvy Araujo para tener un embarazo saludable?

Cabe destacar que en la reciente publicación que Silvy Araujo compartió en sus redes sociales, les expresó a sus seguidores cómo ha hecho para enfrentar algunos retos y mantener un buen estilo de vida, los cuales son los siguientes:

No asumir experiencias de otras personas como si fueran las mías.

No usar el embarazo como una razón para abandonarme a mí misma.

Disfrutar nuestros últimos momentos como dos, antes e convertirnos tres.

No hablar negativamente de mi cu3rp0, ni compararme con mi versión antes de mi embarazo.

Filtrar el exceso de opiniones y comentarios externos.

Moverme todos los días porque sé lo bien que nos hace.

Practicar gratitud todos los días.

Consejos de Silvy Araujo para mantener un embarazo saludable. | Foto: Freepik

Desde luego, los consejos de Silvy Araujo han generado emotivas reacciones por parte de muchas de sus seguidores, quienes se sienten identificadas con sus palabras durante estos momentos en los que se encuentra atravesando por un nuevo momento a nivel emocional, en especial, por no dejar de lado su vida deportiva, sino que al contrario, al destacarse por sus rutinas cotidianas de modo saludable.