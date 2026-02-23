Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Paola Jara comparte foto de Emilia con su primer peinado: ¿reveló la carita de la bebé?

Paola Jara compartió una tierna imagen de su hija Emilia, generando gran ternura al verla con curioso accesorio en su cabeza.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Paola Jara enternece a fans con foto de Emilia
Emilia, hija de Paola Jara y Jessi Uribe, conquista redes con tierna imagen. (Foto: Canal RCN)

La cantante Paola Jara sorprendió a sus seguidores al compartir una tierna imagen de su pequeña hija Emilia, quien lucía un moñito blanco en la cabeza.

La publicación rápidamente generó reacciones de cariño y admiración por parte de sus millones de fans en redes sociales, quienes no dudaron en comentar lo adorable que se veía la bebé.

¿Cuándo mostrarán Paola Jara y Jessi Uribe el rostro completo de Emilia?

Desde el nacimiento de Emilia, Paola Jara y Jessi Uribe han compartido diferentes momentos de su hija, quien recientemente cumplió tres meses, manteniendo siempre un balance entre mostrarla y proteger su privacidad.

La pareja de cantantes de música popular se unió a la tendencia de varios famosos que prefieren no revelar el rostro completo de sus hijos, en un intento por cuidar su exposición mediática.

Este cuidado ha hecho que los seguidores estén aún más expectantes por el momento en que finalmente podrán conocer la carita de la bebé, generando comentarios y reacciones constantes cada vez que se publica algún detalle de su vida.

Recientemente, Jessi Uribe sorprendió al revelar que sí mostrarán la cara de Emilia, pero este momento especial sucederá durante el bautizo de la pequeña, aunque no reveló específicamente cuándo sucederá.

Hasta entonces, ambos padres continúan compartiendo fotos y videos en los que se ve a la bebé parcialmente, como su cabecita, sus manos o detalles de su vestuario, siempre manteniendo la intriga a quién de los dos se parece.

¿Por qué las fotos de Emilia, hija de Paola Jara y Jessi Uribe, se llevan todo el protagonismo?

En esta ocasión, Paola Jara compartió en sus historias de Instagram, donde suma más de 6 millones de seguidores, una imagen de la bebé en la que se alcanza a ver la frente y parte de la cabecita, adornada con un moñito blanco que de inmediato captó la atención de sus fans.

Esto ocurre luego de que mostraran que fue el primer viaje de Emilia, en el que compartieron varios detalles de cómo fue esta experiencia para la bebé.

Y es que, cada publicación de la bebé genera gran ternura y comentarios llenos de cariño por parte de sus millones de fanáticos, mientras esperan la revelación del rostro de Emilia.

