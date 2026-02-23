Jhonny Rivera reapareció en redes tras su boda con ‘impactante’ anuncio: “les fallé”

El pasado domingo 22 de febrero se llevó a cabo la boda del cantante de música popular Jhonny Rivera y su joven corista Jenny López. Horas más tarde de darse el “sí, acepto”, el reconocido artista reapareció en redes con ‘preocupante’ anuncio.

¿Cuál fue el anuncio que Jhonny Rivera realizó tras su boda con Jenny López?

Luego de una noche llena de mucho amor, Jhonny Rivera reapareció por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, para hacer un ‘preocupante’ anuncio a sus fanáticos.

Jhonny Rivera y Jenny López ya son esposos (Foto: Canal RCN - Freepik)

El artista aprovechó la atención que estaba teniendo su boda para comentarle a los internautas que efectivamente les había fallado ya que no había cumplido lo escrito en la letra de su icónica canción ‘Soy soltero’ en la que se jactaba de contraer matrimonio hasta que cumpliera 80 años.

“Mis solteros, les fallé”, comentó el artista junto a un video en el que se grabó arriba de uno de sus caballos vestido con su traje de boda mientras cantaba su icónica canción para hacer referencia a este importante momento de su vida.

¿Cómo fue la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?

La boda de Jhonny Rivera y Jenny López se llevó a cabo tras un año de haberse comprometido. La pareja de artistas mencionó en un principio que este día especial no sería nada ostentoso y contaría únicamente con la presencia de familiares, y amigos muy cercanos.

Sin embargo, a medida que avanzaban en los preparativos habría caído en cuenta de que esto no sería posible debido a que tenían muchos amigos que no podían dejar por fuera de este importante momento de sus vidas.

Jhonny Rivera compartió con sus seguidores el momento en que salió de la iglesia con Jenny López. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

De hecho, la ceremonia, que se llevó a cabo en una iglesia, al parecer, de Pereira, tuvo que ser cercada por las autoridades debido a la cantidad de fanáticos que llegaron al lugar para presenciar desde las afueras del templo la unión más esperada del año.

La fiesta de la pareja se llevó a cabo en las instalaciones de la finca del artista, donde la naturaleza fue parte importante de la decoración.