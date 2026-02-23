Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Confirman extrañas marcas en el cuerpo de Baby Demoni tras cuatro meses de su muerte

Papá de Baby Demoni aseguró que en el cuerpo de su hija había marcas en su cuello que corresponderían a otra persona.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Revelan inquietantes marcas en el cuerpo de Baby Demoni tras su fallecimiento
Revelan inquietantes marcas en el cuerpo de Baby Demoni tras su fallecimiento. (Foto referencia Freepik).

Ya han pasado cuatro meses desde que se dio a conocer la inesperada muerte de Alejandra Esquin, mejor conocida en redes sociales como Baby Demoni. En una reciente entrevista, el padre de la joven habló sobre lo ocurrido el día de la tragedia y aseguró que en su cuerpo había marcas ocasionadas por otra persona.

¿Qué marcas aparecieron en el cuerpo de Baby Demoni?

En una reciente entrevista con el periodista Rafael Poveda en su podcast ‘Más allá del silencio’, el padre de Baby Demoni reveló más detalles sobre la muerte de su hija tras cuatro meses de su muerte.

Papá de Baby Demoni rompe el silencio y dice tener pruebas contra presunto responsable
Papá de Baby Demoni rompe el silencio y dice tener pruebas contra presunto responsable. (Foto referencia Freepik).

El hombre manifestó, junto a su otra hija, Valentina Esquin, que el día que Baby Demoni fue trasladada al hospital pudieron revisar su cuerpo junto a personal médico en donde se percataron de que la joven tenía en su cuello dos marcas que habrían sido ocasionadas por alguien más y no precisamente por una soga como Samor One, su pareja sentimental, aseguraba.

"Yo le fui a agarrar el cabello a mi hermana y cuando el enfermero me ayudó a alzarle el cuello, yo le dije a él: oye, esas no son marcas de ah0rc4rs3. Y me dijo: 'no, esas no son marcas de ah0rc4rs3. Ella tenía dos marcas de dedos en el cuello”, comentó la hermana de la influenciadora.

¿Cuándo falleció Baby Demoni?

La creadora de contenido conocida como Baby Demoni falleció el pasado 15 de octubre del 2025 poco después de ser hallada en condiciones críticas dentro de su apartamento tras una fuerte pelea con su pareja sentimental, Samor One.

La joven fue trasladada a un hospital cercan en donde, tras sufrir dos paros cardiorrespiratorios, perdió la vida.

En un principio su muerte se manejó como un su1c1d10 a raíz de las declaraciones de Samor, quien indicó que encontró a la joven colgada del tubo del baño. Sin embargo, los familiares de la influenciadora aseguran que esto no fue así y que alguien más atentó contra la vida de ella.

Por lo pronto, autoridades no se han pronunciado frente a las causas de muerte oficiales de la joven influenciadora.

Baby Demoni, baño, muerte
Salen a la luz imágenes del baño donde habrían encontrado a Baby Demoni | Foto de Freepik.
