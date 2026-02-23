Tras la boda de Jhonny Rivera y Jenny López, varios de los momentos del evento han llamado la atención de los fans. Las palabras de la mamá del cantante fueron, sin duda, uno de los instantes más conmovedores de la celebración.

¿Cómo fue la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?

La boda entre los cantantes de música popular Jhonny Rivera y Jenny López ha sido uno de los eventos más comentados en la farándula colombiana, destacándose por su elegancia, emotividad y el cierre de muchos rumores sobre su relación.

Jhonny Rivera celebra su compromiso junto a Jenny López / (Foto del Canal RCN y Freepik)

La celebración de Jhonny Rivera y Jenny López se llevó a cabo el 22 de febrero del 2026 y tuvo lugar en una hacienda en el Eje Cafetero.

Jenny soprendió al lucir un vestido de novia de corte sirena con encajes detallados y una cola extensa. Jhonny, por su parte, optó por un esmoquin tradicional muy elegante, alejándose un poco de su habitual estilo más casual.

¿Cuáles fueron las palabras de la madre de Jhonny Rivera?

Durante la celebración, María Isabel Valencia, la madre de Jhonny Rivera tomó el micrófono para agradecer la presencia de los invitados y expresar la felicidad que sentía por el matrimonio.

La mujer reveló que estaba profundamente agradecida con todos por acompañarlos en ese día tan especial y que, para ella, se trataba de un momento muy significativo porque probablemente Jhonny era el último de sus hijos en casarse.

Así mismo, destacó que esperaba que esa alegría no fuera solo del momento, sino que se extendiera por el resto de sus vidas. Aseguró que sería muy feliz compartiendo esta nueva etapa junto a la pareja y manifestó su deseo de que todo lo que estaban viviendo se cumpliera tal como lo soñaban.

¿Qué han dicho Jhonny Rivera y Jenny López sobre su boda?

Tras su boda el pasado domingo 22 de febrero de 2026 en el corregimiento de Arabia (Pereira), tanto Jhonny Rivera como Jenny López han compartido sus primeras impresiones y detalles de lo que significó para ellos este paso.

Jhonny Rivera y Jenny López revelan detalles sobre su boda / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Aunque inicialmente planeaban algo "sencillo y familiar", Jhonny confesó sentirse abrumado y agradecido por el cariño de la gente. Reveló que se sintió apenado con muchos amigos que se quedaron por fuera de la lista de 350 invitados, ya que "no cabía una mesa más"

Por su parte, Jenny destacó que para ellos lo más importante era el significado de la unión más que la ostentación. De hecho, mencionó que prefirieron ahorrar en ciertos detalles del evento (como el vestido, que según algunas fuentes fue alquilado) para invertir más en su luna de miel.