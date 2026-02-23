Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Jhonny Rivera se mostró conmovido con las palabras que le dedicó su mamá en plena boda

Jhonny Rivera recibió un emotivo mensaje por parte de su madre en el día de su boda. Las palabras enternecieron a los fans.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Jhonny Rivera recibió un emotivo mensaje por parte de su madre
Jhonny Rivera recibió un emotivo mensaje de su madre / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Tras la boda de Jhonny Rivera y Jenny López, varios de los momentos del evento han llamado la atención de los fans. Las palabras de la mamá del cantante fueron, sin duda, uno de los instantes más conmovedores de la celebración.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?

La boda entre los cantantes de música popular Jhonny Rivera y Jenny López ha sido uno de los eventos más comentados en la farándula colombiana, destacándose por su elegancia, emotividad y el cierre de muchos rumores sobre su relación.

¿Cómo fue la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?
Jhonny Rivera celebra su compromiso junto a Jenny López / (Foto del Canal RCN y Freepik)

La celebración de Jhonny Rivera y Jenny López se llevó a cabo el 22 de febrero del 2026 y tuvo lugar en una hacienda en el Eje Cafetero.

Jenny soprendió al lucir un vestido de novia de corte sirena con encajes detallados y una cola extensa. Jhonny, por su parte, optó por un esmoquin tradicional muy elegante, alejándose un poco de su habitual estilo más casual.

Artículos relacionados

¿Cuáles fueron las palabras de la madre de Jhonny Rivera?

Durante la celebración, María Isabel Valencia, la madre de Jhonny Rivera tomó el micrófono para agradecer la presencia de los invitados y expresar la felicidad que sentía por el matrimonio.

La mujer reveló que estaba profundamente agradecida con todos por acompañarlos en ese día tan especial y que, para ella, se trataba de un momento muy significativo porque probablemente Jhonny era el último de sus hijos en casarse.

Así mismo, destacó que esperaba que esa alegría no fuera solo del momento, sino que se extendiera por el resto de sus vidas. Aseguró que sería muy feliz compartiendo esta nueva etapa junto a la pareja y manifestó su deseo de que todo lo que estaban viviendo se cumpliera tal como lo soñaban.

Artículos relacionados

¿Qué han dicho Jhonny Rivera y Jenny López sobre su boda?

Tras su boda el pasado domingo 22 de febrero de 2026 en el corregimiento de Arabia (Pereira), tanto Jhonny Rivera como Jenny López han compartido sus primeras impresiones y detalles de lo que significó para ellos este paso.

¿Qué han dicho Jhonny Rivera y Jenny López sobre su boda?
Jhonny Rivera y Jenny López revelan detalles sobre su boda / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Aunque inicialmente planeaban algo "sencillo y familiar", Jhonny confesó sentirse abrumado y agradecido por el cariño de la gente. Reveló que se sintió apenado con muchos amigos que se quedaron por fuera de la lista de 350 invitados, ya que "no cabía una mesa más"

Por su parte, Jenny destacó que para ellos lo más importante era el significado de la unión más que la ostentación. De hecho, mencionó que prefirieron ahorrar en ciertos detalles del evento (como el vestido, que según algunas fuentes fue alquilado) para invertir más en su luna de miel.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Blessd recordó sus inicios en la música Blessd

Blessd recordó sus inicios en la música y conmovió a sus seguidores: "Yo seguía trabajando"

Blessd recordó su historia en la música y envió un consejo a sus fans que generó múltiples reacciones en redes.

Jenny López conmovió en redes tras dedicar un emotivo mensaje de cumpleaños a Jhonny Rivera Jhonny Rivera

Jenny López conmovió en redes tras dedicar un emotivo mensaje de cumpleaños a Jhonny Rivera

Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, sorprendió en redes al felicitar a su artista durante su cumpleaños número 52.

Paola Jara enternece a fans con foto de Emilia Paola Jara

Paola Jara comparte foto de Emilia con su primer peinado: ¿reveló la carita de la bebé?

Paola Jara compartió una tierna imagen de su hija Emilia, generando gran ternura al verla con curioso accesorio en su cabeza.

Lo más superlike

Sofía Jaramillo se pronunció sobre la eliminación de Nicolás Arrieta. Nicolás Arrieta

Sofía Jaramillo envió emotivo mensaje a Nicolás Arrieta tras su eliminación de La casa de los famosos

Sofía Jaramillo habló de su vínculo con Nicolás Arrieta y aseguró que lo veía como uno de los ganadores de La casa de los famosos.

Paola Jara sorprendió con su figura a 3 meses de dar a luz Paola Jara

Paola Jara presumió su tonificada figura tres meses después de haber dado a luz

Nicolás Arrieta confesó que no ve bien sin gafas: ¿por qué es importante utilizarlas actualmente? La casa de los famosos

Nicolás Arrieta confesó que no ve bien sin gafas: ¿por qué es importante utilizarlas actualmente?

Falleció bebé de reconocida pareja de actores: así se confirmó con desgarradora confesión Talento internacional

Falleció bebé de reconocida pareja de actores: así se confirmó con desgarradora confesión

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue? Talento internacional

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue?