Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Paola Jara presumió su tonificada figura tres meses después de haber dado a luz

Paola Jara reapareció en redes sociales con una reveladora fotografía en la que enseñó su figura luego de tres meses de dar a luz.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Paola Jara sorprendió con su figura a 3 meses de dar a luz
Paola Jara sorprendió con su figura a 3 meses de dar a luz. (Foto Canal RCN).

La reconocida cantante de música popular Paola Jara sorprendió a sus cientos de seguidores al reaparecer por medio de sus redes sociales con una reveladora fotografía en la que presumió su tonificada figura tras tres meses de haber dado a luz a su primera hija, Emilia.

Artículos relacionados

¿Cómo luce actualmente Paola Jara luego de tres meses de haber dado a luz?

Uno de los aspectos que más suele llamar la atención de los internautas cuando una famosa queda en embarazo es saber cómo queda su cuerpo poco después de dar a luz, pues las expectativas frente a este hecho son cada vez más fuertes en redes sociales.

Paola Jara dejó sin palabras al mostrar su cuerpo tras el parto
Paola Jara dejó sin palabras al mostrar su cuerpo tras el parto. (Foto Canal RCN).

Quienes siguen de cerca la vida de la joven cantante saben muy bien que una vez su médico le dio luz verde para retomar sus ejercicios en casa, Paola Jara decidió regresar a sus actividades físicas para recuperar su figura, algo que sin duda alguna logró tras tres meses de haber tenido a su hija Emilia.

Artículos relacionados

Y es que en un reciente viaje a una paradisiaca isla, Paola Jara se dejó ver en un traje acorde para la ocasión en el que enseñó su tonificada figura. Allí se pudo observar su abdomen completamente plano y un par de cuadritos en él.

¿Cómo reaccionaron los internautas ante el tonificado cuerpo de Paola Jara?

Las imágenes del tonificado cuerpo de Paola Jara no tardaron en generar todo tipo de comentarios en redes sociales. Luego de que la cantante se mostrara segura y radiante, los internautas reaccionaron de inmediato con comentarios de admiración.

Artículos relacionados

Comentarios como: “Pao, quedaste divida, no entiendo cómo le hacen los famosos para quedar perfectos tras su embarazo”, “Ese abdomen todo que ver”, “Estás hermosa, la maternidad te sentó bastante bien”, fueron algunos de los que destacaron.

Sin embargo, hubo quienes dudaron de que Paola Jara haya recuperado su cuerpo con disciplina y ejercicio, a tal punto de manifestar que lo más probable era que se habría realizado algún tipo de intervención durante el parto.

Así luce Paola Jara tres meses después de convertirse en mamá
Así luce Paola Jara tres meses después de convertirse en mamá. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Revelan inquietantes marcas en el cuerpo de Baby Demoni tras su fallecimiento Influencers

Confirman extrañas marcas en el cuerpo de Baby Demoni tras cuatro meses de su muerte

Papá de Baby Demoni aseguró que en el cuerpo de su hija había marcas en su cuello que corresponderían a otra persona.

Aida Victoria Merlano respondió con contundencia. Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano respondió a reconocido influenciador que aseguró que ella estaba enamorada de él

Aida Victoria Merlano respondió con contundencia a un creador de contenido costeño y su mensaje avivó la polémica en redes.

Jhonny Rivera dejó ver los exclusivos regalos de su boda con Jenny López Jhonny Rivera

Jhonny Rivera presumió los regalos que recibió en su boda con Jenny López | VIDEO

Jhonny Rivera y Jenny López se mostraron emocionados tras su boda al enseñar la cantidad de regalos que recibieron.

Lo más superlike

Jhonny Rivera recibió un emotivo mensaje por parte de su madre Jhonny Rivera

Jhonny Rivera se mostró conmovido con las palabras que le dedicó su mamá en plena boda

Jhonny Rivera recibió un emotivo mensaje por parte de su madre en el día de su boda. Las palabras enternecieron a los fans.

Valentino Lázaro se mostró profundamente conmovido tras la salida de Nicolás Arrieta Valentino Lázaro

Valentino Lázaro se mostró profundamente conmovido tras la salida de Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta confesó que no ve bien sin gafas: ¿por qué es importante utilizarlas actualmente? La casa de los famosos

Nicolás Arrieta confesó que no ve bien sin gafas: ¿por qué es importante utilizarlas actualmente?

Falleció bebé de reconocida pareja de actores: así se confirmó con desgarradora confesión Talento internacional

Falleció bebé de reconocida pareja de actores: así se confirmó con desgarradora confesión

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue? Talento internacional

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue?