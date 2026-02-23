Paola Jara presumió su tonificada figura tres meses después de haber dado a luz

La reconocida cantante de música popular Paola Jara sorprendió a sus cientos de seguidores al reaparecer por medio de sus redes sociales con una reveladora fotografía en la que presumió su tonificada figura tras tres meses de haber dado a luz a su primera hija, Emilia.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció bebé de reconocida pareja de actores: así se confirmó con desgarradora confesión

¿Cómo luce actualmente Paola Jara luego de tres meses de haber dado a luz?

Uno de los aspectos que más suele llamar la atención de los internautas cuando una famosa queda en embarazo es saber cómo queda su cuerpo poco después de dar a luz, pues las expectativas frente a este hecho son cada vez más fuertes en redes sociales.

Paola Jara dejó sin palabras al mostrar su cuerpo tras el parto. (Foto Canal RCN).

Quienes siguen de cerca la vida de la joven cantante saben muy bien que una vez su médico le dio luz verde para retomar sus ejercicios en casa, Paola Jara decidió regresar a sus actividades físicas para recuperar su figura, algo que sin duda alguna logró tras tres meses de haber tenido a su hija Emilia.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció reconocida influencer de 27 a causa de un procedimiento estético: ¿quién?

Y es que en un reciente viaje a una paradisiaca isla, Paola Jara se dejó ver en un traje acorde para la ocasión en el que enseñó su tonificada figura. Allí se pudo observar su abdomen completamente plano y un par de cuadritos en él.

¿Cómo reaccionaron los internautas ante el tonificado cuerpo de Paola Jara?

Las imágenes del tonificado cuerpo de Paola Jara no tardaron en generar todo tipo de comentarios en redes sociales. Luego de que la cantante se mostrara segura y radiante, los internautas reaccionaron de inmediato con comentarios de admiración.

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe mostró a su hija para explicar por qué no la exponía en redes sociales

Comentarios como: “Pao, quedaste divida, no entiendo cómo le hacen los famosos para quedar perfectos tras su embarazo”, “Ese abdomen todo que ver”, “Estás hermosa, la maternidad te sentó bastante bien”, fueron algunos de los que destacaron.

Sin embargo, hubo quienes dudaron de que Paola Jara haya recuperado su cuerpo con disciplina y ejercicio, a tal punto de manifestar que lo más probable era que se habría realizado algún tipo de intervención durante el parto.