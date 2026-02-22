En las últimas horas, el mundo de las redes sociales se viste de luto tras confirmarse el desafortunado hecho del fallecimiento de una reconocida creadora de contenido digital quien se ganó el cariño de sus seguidores.

Sin embargo, miles de internautas han lamentado la inesperada muerte de la reconocida influenciadora, quien perdió la vida a causa de un procedimiento médico.

¿Quién es la reconocida influenciadora que falleció en las últimas horas?

El nombre de Bianca Dias , se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por demostrar su gran creatividad al ser una reconocida creadora digital, sino que también por confirmarse la desafortunada noticia de su muerte.

Así se confirmó el desafortunado fallecimiento de Bianca Dias. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada por parte del medio de comunicación internacional ‘TMZ’, en el que revelaron la noticia mediante un comunicado compartido a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuentan con más de ocho millones de seguidores, expresando las siguientes palabras:

“Bianca Dias, una glamurosa influencer brasileña, falleció a los 27 años después de una cirugía estética”, agregó el medio internacional TMZ.

Así también, varias fuentes cercanas a Bianca se pronunciaron al respecto a través de las redes sociales tras confirmarse su fallecimiento. Una de las allegadas a la influenciadora que se despidió con emotividad fue: Graca Santos, quien expresó las siguientes palabras en su cuenta oficial de Facebook:

Artículos relacionados La casa de los famosos Andrés Gómez, esposo de Beba, hizo inesperada confesión en sus redes sociales: ¿qué dijo de ella?

"Bianca, parece que fue ayer que estabas chiquita jugando con Mariana y hoy te fuiste tan joven. Que Dios la reciba en un buen lugar. Nunca olvidaré los días durmiendo en casa con Mariana. La tía te ama mucho”, agregó Graca Santos.

Internautas lamentan el fallecimiento de Bianca Dias. | Foto: Freepik

¿Cuál fue la causa por la que falleció Bianca Dias?

Según han confirmado los medios internacionales, la principal causa de la muerte de Bianca Dias se llevó a cabo por un procedimiento estético al que fue sometida.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Andrea Valdiri aparece nuevamente en el médico y preocupa a sus fans. ¿Qué le pasó ahora?

Así también, se ha revelado que la influenciadora no falleció durante el procedimiento, sino que 18 días después de la recuperación, según revelaron medios internacionales como ‘TMZ’. Además, falleció a sus 27 años, dejando un importante legado en las redes sociales, al demostrar su creatividad y ser una reconocida creadora de contenido digital.