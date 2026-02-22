Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Falleció reconocida influencer de 27 a causa de un procedimiento estético: ¿quién?

Las redes sociales se visten de luto tras confirmarse el fallecimiento de influencer tras complicado procedimiento estético.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Falleció reconocida influencer de 27 a causa de un procedimiento estético: ¿quién?
¿Quién fue la reconocida influenciadora que falleció en las últimas horas? | Foto: Freepik

En las últimas horas, el mundo de las redes sociales se viste de luto tras confirmarse el desafortunado hecho del fallecimiento de una reconocida creadora de contenido digital quien se ganó el cariño de sus seguidores.

Sin embargo, miles de internautas han lamentado la inesperada muerte de la reconocida influenciadora, quien perdió la vida a causa de un procedimiento médico.

Artículos relacionados

¿Quién es la reconocida influenciadora que falleció en las últimas horas?

El nombre de Bianca Dias, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por demostrar su gran creatividad al ser una reconocida creadora digital, sino que también por confirmarse la desafortunada noticia de su muerte.

Falleció reconocida influencer de 27 a causa de un procedimiento estético: ¿quién?
Así se confirmó el desafortunado fallecimiento de Bianca Dias. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada por parte del medio de comunicación internacional ‘TMZ’, en el que revelaron la noticia mediante un comunicado compartido a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuentan con más de ocho millones de seguidores, expresando las siguientes palabras:

“Bianca Dias, una glamurosa influencer brasileña, falleció a los 27 años después de una cirugía estética”, agregó el medio internacional TMZ.

Así también, varias fuentes cercanas a Bianca se pronunciaron al respecto a través de las redes sociales tras confirmarse su fallecimiento. Una de las allegadas a la influenciadora que se despidió con emotividad fue: Graca Santos, quien expresó las siguientes palabras en su cuenta oficial de Facebook:

Artículos relacionados

"Bianca, parece que fue ayer que estabas chiquita jugando con Mariana y hoy te fuiste tan joven. Que Dios la reciba en un buen lugar. Nunca olvidaré los días durmiendo en casa con Mariana. La tía te ama mucho”, agregó Graca Santos.

Falleció reconocida influencer de 27 a causa de un procedimiento estético: ¿quién?
Internautas lamentan el fallecimiento de Bianca Dias. | Foto: Freepik

¿Cuál fue la causa por la que falleció Bianca Dias?

Según han confirmado los medios internacionales, la principal causa de la muerte de Bianca Dias se llevó a cabo por un procedimiento estético al que fue sometida.

Artículos relacionados

Así también, se ha revelado que la influenciadora no falleció durante el procedimiento, sino que 18 días después de la recuperación, según revelaron medios internacionales como ‘TMZ’. Además, falleció a sus 27 años, dejando un importante legado en las redes sociales, al demostrar su creatividad y ser una reconocida creadora de contenido digital.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Fallo en video deja al descubierto el verdadero rostro de una influencer china Viral

Viral: Influencer pierde miles de seguidores tras revelarse por un fallo que usaba filtros de belleza

Una influencer perdió miles de seguidores después de que un fallo en directo le quitará los filtros y revelara su verdadera apariencia.

Luto en redes: falleció bebé que recibió un corazón dañado: así se confirmó la desafortunada noticia Talento internacional

Luto en redes: falleció bebé que recibió un corazón dañado: así se confirmó la desafortunada noticia

El mundo del internet se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de un bebé que se volvió viral por su historia.

Los therians llegaron a Bogotá: estas fotografías se hicieron virales en redes sociales Talento nacional

Los therians llegaron a Bogotá: estas fotografías se hicieron virales en redes sociales

En los últimos días, miles de internautas han generado múltiples reacciones tras la llegada de los therians al TransMilenio en Bogotá.

Lo más superlike

Felipe Arias, presentador de Noticias RCN mostró cómo lucía Shaira hace 15 años: esta foto publicó Shaira

Felipe Arias, presentador de Noticias RCN mostró cómo lucía Shaira hace 15 años: esta foto publicó

Felipe Arias, presentador de Noticias RCN, sacó a la luz una foto de cómo lucía Shaira hace 15 años cuando ganó el Factor XS.

Luis Alfonso alerta a sus fans de estafa con su nombre Talento nacional

Luis Alfonso advierte a sus seguidores sobre situación delicada: "tengan mucho cuidado mi gente"

La casa de los famosos Colombia celebró el Año Nuevo Chino La casa de los famosos

Así fue la celebración del Año Nuevo Chino en La casa de los famosos, con therians incluidos

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue? Talento internacional

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue?

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología Salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología