Así fue la celebración del Año Nuevo Chino en La casa de los famosos, con therians incluidos

La tradicional festividad más importante de China también tuvo espacio en La casa de los famosos Colombia, donde los participantes celebraron el Año Nuevo Chino durante la fiesta del sábado en la noche.

¿Cómo celebraron el Año Nuevo Chino en La casa de los famosos Colombia?

La producción ambientó la terraza de la casa con elementos alusivos a esta fecha y además los famosos lucieron los trajes alusivos a esta festividad.

A diferencia del calendario gregoriano, el Año Nuevo Chino comienza con la segunda luna nueva después del solsticio de invierno.

Este 2026 corresponde al Caballo de Fuego, una de las combinaciones del zodiaco chino que se repite cada 60 años.

En la casa, los famosos se unieron a la conmemoración con trajes temáticos y disfrutaron de la música como estuvieran en la fiesta de Año Nuevo.

La casa de los famosos Colombia celebró el Año Nuevo Chino. (Foto: Canal RCN)

Uno de los invitados de la noche fue Los 50 de Joselito, agrupación que cuenta con 28 años de trayectoria llevando el legado de la música tradicional colombiana.

Su presentación puso a bailar a varios de los participantes, en los que disfrutaron de los reconocidos clásicos de la agrupación como: "Dame tu mujer José" entre otros.

¿Qué invitados y sorpresas tuvo la fiesta del Año Nuevo Chino en La casa?

Además de la presentación musical, la emisora Radio Uno también estuvo presente en la casa, sumándose a la celebración especial.

La fiesta incluyó música, baile y diferentes intervenciones preparadas para los famosos de La casa.

Incluso hubo presencia de therians durante la fiesta, quienes hicieron parte del evento y quienes estuvieron rondando entre los famosos quienes seguían bailando a son de la música decembrina.

La casa de los famosos Colombia celebró el Año Nuevo Chino. (Foto: Canal RCN)

Y la cereza del pastel fue la presentación de Juanse Laverde, quien cantó dos canciones que dejaron a todos en shock al escuchar su voz y la interpretación que puso a cantar a varios de sus compañeros, incluso a Marcelo Cezán, durante la gala de La casa.

De esta manera, los famosos vivieron una jornada distinta dentro de La casa de los famosos, marcada por la conmemoración del Año Nuevo Chino y por los invitados especiales que tuvo la noche.