Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Así fue la celebración del Año Nuevo Chino en La casa de los famosos, con therians incluidos

La casa de los famosos Colombia celebró el Año Nuevo Chino con música decembrina y unos invitados especiales.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La casa de los famosos Colombia celebró el Año Nuevo Chino
La casa de los famosos Colombia celebró el Año Nuevo Chino. (Foto: Canal RCN y Feepik)

La tradicional festividad más importante de China también tuvo espacio en La casa de los famosos Colombia, donde los participantes celebraron el Año Nuevo Chino durante la fiesta del sábado en la noche.

Artículos relacionados

¿Cómo celebraron el Año Nuevo Chino en La casa de los famosos Colombia?

La producción ambientó la terraza de la casa con elementos alusivos a esta fecha y además los famosos lucieron los trajes alusivos a esta festividad.

A diferencia del calendario gregoriano, el Año Nuevo Chino comienza con la segunda luna nueva después del solsticio de invierno.

Artículos relacionados

Este 2026 corresponde al Caballo de Fuego, una de las combinaciones del zodiaco chino que se repite cada 60 años.

En la casa, los famosos se unieron a la conmemoración con trajes temáticos y disfrutaron de la música como estuvieran en la fiesta de Año Nuevo.

La casa de los famosos Colombia celebró el Año Nuevo Chino
La casa de los famosos Colombia celebró el Año Nuevo Chino. (Foto: Canal RCN)

Uno de los invitados de la noche fue Los 50 de Joselito, agrupación que cuenta con 28 años de trayectoria llevando el legado de la música tradicional colombiana.

Su presentación puso a bailar a varios de los participantes, en los que disfrutaron de los reconocidos clásicos de la agrupación como: "Dame tu mujer José" entre otros.

¿Qué invitados y sorpresas tuvo la fiesta del Año Nuevo Chino en La casa?

Además de la presentación musical, la emisora Radio Uno también estuvo presente en la casa, sumándose a la celebración especial.

Artículos relacionados

La fiesta incluyó música, baile y diferentes intervenciones preparadas para los famosos de La casa.

Incluso hubo presencia de therians durante la fiesta, quienes hicieron parte del evento y quienes estuvieron rondando entre los famosos quienes seguían bailando a son de la música decembrina.

La casa de los famosos Colombia celebró el Año Nuevo Chino
La casa de los famosos Colombia celebró el Año Nuevo Chino. (Foto: Canal RCN)

Y la cereza del pastel fue la presentación de Juanse Laverde, quien cantó dos canciones que dejaron a todos en shock al escuchar su voz y la interpretación que puso a cantar a varios de sus compañeros, incluso a Marcelo Cezán, durante la gala de La casa.

De esta manera, los famosos vivieron una jornada distinta dentro de La casa de los famosos, marcada por la conmemoración del Año Nuevo Chino y por los invitados especiales que tuvo la noche.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Juanse recibe mensaje de su mejor amiga en congelado y Valentino reacciona tras sus palabras La casa de los famosos

¡Congelado! Así quedó Juanse tras la indirecta de su amiga a Valentino y así reaccionó el influencer

Amiga de Juanse en congelado lanzó mensaje y Valentino reaccionó molesto en plena gala de La casa de los famosos.

Maiker confesó si guardaría rencor a Johanna Fadul Johanna Fadul

Maiker rompió el silencio y reveló su opinión de Johanna Fadul: ¿le volvería a hablar?

Tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026, Maiker dio su opinión sobre su relación con Jhonna Fadul.

Andrés Gómez, esposo de Beba, hizo inesperada confesión en sus redes sociales: ¿qué dijo de su esposa? La casa de los famosos

Andrés Gómez, esposo de Beba, hizo inesperada confesión en sus redes sociales: ¿qué dijo de ella?

El esposo de Beba, Andrés Gómez, ha sido tendencia por la inesperada confesión que hizo acerca de ciertas actitudes.

Lo más superlike

Andrea Valdiri preocupa a sus fans tras aparecer en hospital Andrea Valdiri

Andrea Valdiri aparece nuevamente en el médico y preocupa a sus fans. ¿Qué le pasó ahora?

Andrea Valdiri volvió a aparecer en el médico, lo que preocupó a sus miles de seguidores, pero ella misma aclaró lo que ocurrió.

La reacción de Karol G a la muerte de Willie Colón Karol G

Karol G rindió un emotivo homenaje tras el fallecimiento de Willie Colón: “Para siempre”

Luto en redes: falleció bebé que recibió un corazón dañado: así se confirmó la desafortunada noticia Talento internacional

Luto en redes: falleció bebé que recibió un corazón dañado: así se confirmó la desafortunada noticia

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue? Talento internacional

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue?

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología Salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología