Luto en redes: falleció bebé que recibió un corazón dañado: así se confirmó la desafortunada noticia

El mundo del internet se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de un bebé que se volvió viral por su historia.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Luto en redes: falleció bebé que recibió un corazón dañado: así se confirmó la desafortunada noticia
¿Quién fue el bebé que falleció en las últimas horas por su viral historia? | Fotos: Freepik

En las últimas horas, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales el nombre de Doménico, el niño italiano que se convirtió en tendencia tras realizarse un trasplant# cardiaco en el que recibió un corazón que no estaba en estables condiciones.

Además, miles de internautas se han pronunciado tras confirmarse el desafortunado fallecimiento del menor hace pocas horas, según lo han confirmado medios internacionales.

¿Cómo se confirmó el fallecimiento de Doménico?

Desde hace varias semanas, en Italia, se hizo viral la noticia de Doménico, un bebé de dos años y medio que se convirtió en tendencia a través de las redes sociales tras recibir un trasplante de corazón el cual no estaba en óptimas condiciones.

Luto en redes: falleció bebé que recibió un corazón dañado: así se confirmó la desafortunada noticia
Así se confirmó la muerte del pequeño Doménico. | Foto: Freepik

Según han revelado medios internacionales, la noticia del desafortunado fallecimiento de Doménico, fue principalmente confirmada tras un informe que compartió el hospital en el que se encontraba el menor, tal como lo anunció el abogado de la madre del menor.

Así también, la noticia fue confirmada por parte del medio de comunicación internacional: ‘ABC’, el cual reveló el desafortunado fallecimiento del bebé, quien se convirtió en tendencia tras su inspiradora historia:

“Doménico, el pequeño que recibió un corazón "quemado" fallece tras un repentino e irreversible empeoramiento de su estado. El niño sufrió una parada cardiorrespiratoria de madrugada de la que no se pudo recuperar. Además, el grave cuadro clínico de Doménico se había visto aún más agravado por la hem0rragia cerebral que lo afectó, provocando importantes daños. A esto se suma que el niño no volvió a despertar del coma farmacológico”, agregó ABC, en el reciente comunicado oficial.

¿Qué han dicho en redes sociales tras confirmarse el fallecimiento de Doménico?

Por el momento, varios internautas han realizado una gran variedad de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de Doménico.

Luto en redes: falleció bebé que recibió un corazón dañado: así se confirmó la desafortunada noticia
Internautas recuerdan con cariño a Doménico. | Foto: Freepik

Así también, los navegantes le han enviado todo el apoyo a la familia del menor, quien enfrentó varias complicaciones de salud. De igual modo, Doménico ha sido recordado con cariño por parte de los internautas en las diferentes plataformas digitales por su historia la cual se hizo tendencia en redes.

