Juliana Calderón reveló que tuvo una cita, ¿nueva oportunidad en el amor?

Juliana Calderón causó revuelo al mostrar una historia en la que supuestamente, estaría en una cita romántica.

Paula Orjuela Quevedo
Juliana Calderón causó revuelo tras revelar que “tuvo una cita”.
Juliana Calderón generó revuelo tras revelar que tuvo una cita.

La empresaria Juliana Calderón, ha sido noticia múltiples veces porque al igual que su hermana Yina, ha dado de qué hablar por sus comentarios polémicos, pues ambas mujeres dicen sin filtro lo que piensan y no piden permiso para opinar.

Sin embargo, en las últimas semanas, Juliana fue el titular de noticias en varios portales por su relación con el primo de Yeison Jiménez, quien falleció a su lado en el accidente aéreo.

Desde entonces, la empresaria ha estado en el foco precisamente porque ha revelado que el duelo no ha sido fácil y, de hecho, sorprendió al revelar que ya estaría saliendo a citas.

¿Juliana Calderón tendría un nuevo amor al revelar que tuvo una cita?

En la noche del viernes 20 de febrero, Juliana Calderón reveló varias historias a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde dejó ver que ya está viviendo una rutina cotidiana tras la partida de su novio.

Juliana Calderón generó revuelo tras revelar que tuvo una cita.
Juliana Calderón desató polémica al hablar de una cita en medio de su duelo. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, alcanzó a sorprender a sus seguidores, quienes creyeron que ya se estaría dando una nueva oportunidad en el amor tras revelar que estaba en una cita.

“Mi amor, ¿quieres otro jugo?”, fue el inicio del video de la empresaria y por sus palabras, generó las reacciones de sus seguidores; pero todo se trataría de una broma.

Pues Juliana le estaba hablando a su hermana Claudia, quien debía hablar “como hombre” para que pensarán que en serio estaba en una cita romántica en medio de su duelo.

¿Quién fue el novio de Juliana Calderón, primo de Yeison Jiménez?

Juan Manuel Rodríguez era el productor audiovisual de Yeison Jiménez, pero, además, su primo, o, mejor dicho, un “hijo” para el artista, ya que él habría confesado el gran amor que tenía por el joven, quien creció y falleció a su lado.

Juliana Calderón desató polémica al hablar de una cita en medio de su duelo.
Juliana Calderón causó revuelo tras revelar que “tuvo una cita”. (Foto: Canal RCN)

El novio de Juliana era una e las personas que perdieron la vida en el trágico accidente aéreo, pero fue hasta su muerte que se conoció que la empresaria estaba saliendo con alguien.

Es por esto por lo que, al mostrar su duelo durante más de un mes, Calderón asustó con su supuesta cita a quienes la han visto llorar durante estas últimas semanas.

Tras la partida de Juan Manuel, Juliana dijo que su relación con él no inició de la mejor maneta, pero se habían prometido que todo estaría bien entre ellos.

