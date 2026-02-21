Paola Jara y Jessi Uribe mostraron el regalo que le dieron a Emilia por sus 3 meses

Paola Jara y Jessi Uribe no han parado de acaparar la atención mediática en los últimos meses tras el nacimiento de su primera hija Emilia.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Adiós a un cantante! La música se viste de luto tras confirmarse su muerte en graves condiciones

¿Cuál fue el regalo que le dieron Jessi Uribe y Paola Jara a Emilia de tres meses?

Jessi Uribe y Paola Jara se han dejado ver encantados con esta etapa en sus vidas, tanto así que decidieron aplazar sus presentaciones y compromisos durante su primer mes para estar juntos.

Tras ese primer mes, el bumangués retomó sus compromisos y presentaciones, pero siempre pendiente de Paola y Emilia.

Precisamente, la pareja ha decidido combinar sus compromisos con su etapa familiar por lo que han coordinado algunos compromisos para estar juntos.

Así lo demostraron recientemente cuando dejaron ver que llevaron a Emilia a un viaje internacional a sus tres meses.

Paola Jara y Jessi Uribe se llevaron a su hija a Punta Cana. (AFP/ Jason Koerner- Freepik)

Así fue el primer viaje internacional de Paola Jara y Jessi Uribe junto a Emilia

La pareja de cantantes compartió en la mañana del 21 de febrero un video en el que dejaron parte de este primer viaje fuera del país con Emilia en el marco de sus 3 meses.

Precisamente, en el video el cantante muestra su asombro por ver cómo su hija a sus 3 meses va a conocer el mar cuando, él lo hizo cuando tuvo 16 años.

Yo conocí el mar a los 16 años.

En el video dejan ver lo que vivieron en el aeropuerto en donde los fanáticos aprovecharon para saludarlos y conocer a Emilia.

Primer viaje de Emi, Día 1. Les estaremos mostrando todos los días un resumen de su primer viaje.

Artículos relacionados Blessd Blessd habría confirmado ruptura con Manuela QM tras publicación de ella en redes

¿Jessi Uribe y Paola Jara revelaron el rostro de Emilia?

En este video la pareja aparte de mostrar parte de su recorrido también mostraron algunas tomas en las que dejaron ver nuevos detalles del rostro de la pequeña, pero sin dejar verla por completo.

Cabe resaltar que, la pareja anunció meses atrás del nacimiento de la pequeña que no dejarían ver su rostro, esto por decisión de Jessi con base en la experiencia que ha tenido con sus otros cuatro hijos a quienes en su momento mostró en redes y recibió comentarios negativos.