Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Paola Jara y Jessi Uribe mostraron el regalo que le dieron a Emilia por sus 3 meses

Los cantantes mostraron el regalo que le dieron a su hija Emilia y Jessi Uribe hizo emotiva confesión: "A los 16 años".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Jessi Uribe y Paola Jara mostraron su primer viaje junto a Emilia
Jessi Uribe y Paola Jara mostraron cómo fue su primer viaje con Emilia. (Foto AFP: Frazer Harrison)

Paola Jara y Jessi Uribe no han parado de acaparar la atención mediática en los últimos meses tras el nacimiento de su primera hija Emilia.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el regalo que le dieron Jessi Uribe y Paola Jara a Emilia de tres meses?

Jessi Uribe y Paola Jara se han dejado ver encantados con esta etapa en sus vidas, tanto así que decidieron aplazar sus presentaciones y compromisos durante su primer mes para estar juntos.

Tras ese primer mes, el bumangués retomó sus compromisos y presentaciones, pero siempre pendiente de Paola y Emilia.

Precisamente, la pareja ha decidido combinar sus compromisos con su etapa familiar por lo que han coordinado algunos compromisos para estar juntos.

Así lo demostraron recientemente cuando dejaron ver que llevaron a Emilia a un viaje internacional a sus tres meses.

Paola Jara contó el angustiante motivo por el que no pudo llegar a ver a su hija
Paola Jara y Jessi Uribe se llevaron a su hija a Punta Cana. (AFP/ Jason Koerner- Freepik)

Así fue el primer viaje internacional de Paola Jara y Jessi Uribe junto a Emilia

La pareja de cantantes compartió en la mañana del 21 de febrero un video en el que dejaron parte de este primer viaje fuera del país con Emilia en el marco de sus 3 meses.

Precisamente, en el video el cantante muestra su asombro por ver cómo su hija a sus 3 meses va a conocer el mar cuando, él lo hizo cuando tuvo 16 años.

Yo conocí el mar a los 16 años.

En el video dejan ver lo que vivieron en el aeropuerto en donde los fanáticos aprovecharon para saludarlos y conocer a Emilia.

Primer viaje de Emi, Día 1. Les estaremos mostrando todos los días un resumen de su primer viaje.

Artículos relacionados

¿Jessi Uribe y Paola Jara revelaron el rostro de Emilia?

En este video la pareja aparte de mostrar parte de su recorrido también mostraron algunas tomas en las que dejaron ver nuevos detalles del rostro de la pequeña, pero sin dejar verla por completo.

Cabe resaltar que, la pareja anunció meses atrás del nacimiento de la pequeña que no dejarían ver su rostro, esto por decisión de Jessi con base en la experiencia que ha tenido con sus otros cuatro hijos a quienes en su momento mostró en redes y recibió comentarios negativos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Willie Colón dio su último show en Colombia Talento internacional

Willie Colón: el último concierto de su trayectoria fue en Colombia a sus 73 años

Willie Colón ya había revelado que, su concierto en la feria de Cali en diciembre de 2023 sería el último de su carrera.

Juliana Calderón causó revuelo tras revelar que “tuvo una cita”. Juliana Calderón

Juliana Calderón reveló que tuvo una cita, ¿nueva oportunidad en el amor?

Juliana Calderón causó revuelo al mostrar una historia en la que supuestamente, estaría en una cita romántica.

Paola Jara compartió video con su hija y fans notaron su parecido Paola Jara

Paola Jara mostró a Emilia en un video y causó revuelo por su parecido

Paola Jara generó revuelo en redes al presumir un video de Emilia, a quien se le notó el gran parecido a su mamá.

Lo más superlike

Este fue el conmovedor mensaje de despedida de Rubén Blades a Willie Colón tras su fallecimiento Talento internacional

Este fue el conmovedor mensaje de despedida de Rubén Blades a Willie Colón tras su fallecimiento

Rubén Blades se pronunció con emotivo mensaje de despedida a Willie Colón tras confirmarse su muerte.

Luto en redes: falleció bebé que recibió un corazón dañado: así se confirmó la desafortunada noticia Talento internacional

Luto en redes: falleció bebé que recibió un corazón dañado: así se confirmó la desafortunada noticia

Maiker confesó si guardaría rencor a Johanna Fadul Johanna Fadul

Maiker rompió el silencio y reveló su opinión de Johanna Fadul: ¿le volvería a hablar?

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue? Talento internacional

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue?

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología Salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología