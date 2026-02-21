Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Violeta Bergonzi tuvo que pronunciarse tras 'asegurar' que sus hijos eran therians

Violeta Bergonzi causó revuelo tras publicar un video en el que mostraba a sus hijos comportándose como therians.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Violeta Bergonzi aclaró si sus hijos son therians
Violeta Bergonzi aclaró si sus hijos son therians. (Fotos Canal RCN y Freepik)

La presentadora Violeta Bergonzi se ha visto envuelta en toda una polémica luego de publicar un video en el que mostraba a sus hijos comportándose como therians, una tendencia que ha generado revuelo en los últimos días.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el video que publico Violeta Bergonzi mostrando a sus hijos como therians?

En los últimos días las redes sociales se han llenado de videos de personas y niños vestidos con disfraces completos, máscaras y antifaces de animales.

Lo curioso es que aparte de usar objetos y prendas en alusión a diferentes animales estas personas que se autodenomina therians han optado por comportarse como tal, caminando en cuatro patas, ladrando y hasta mordiendo.

Según han declarado algunas de estas personas se comportan así ya que siente una conexión espiritual y psicológica con un animal predeterminado, por lo se identifican como tal.

Ante esta situación tendencia, Violeta Bergonzi quiso compartir un video que ella misma catalogó como 'sarcasmo' a la situación dejaba ver a sus hijos Alicia y Hernando disfrazados y comportándose de esta manera.

En el audiovisual la ganadora de MasterChef Celebrity mostraba su 'preocupación' por esta situación: "Para mí como mamá no es fácil, pero ante esta situación quiero pedirles ayuda".

Sin embargo, este video se volvió tendencia y causó gran revuelo en redes hasta el punto que muchos criticaron a la presentadora por permitirles eso a sus hijos y por eso tuvo que salir a pronunciarse.

Les tengo buenas noticias!!! Mis hijos no son Therian! Que ridículo tiene que aclarar un video que hice con total sarcasmo

Polémico video en el que Violeta Bergonzi relaciona a sus hijos con los Therians
Polémico video en el que Violeta Bergonzi relaciona a sus hijos con los Therians (Foto de Freepik)

Artículos relacionados

¿Por qué Violeta Bergonzi tuvo que aclarar si sus hijos eran therians?

Violeta Bergonzi compartió un nuevo video en la mañana del 21 de febrero en el que salió a aclarar el tema de si sus hijos eran therians tras el anterior video.

¿Enserio? No puedo creer que me esté tocando hacer este video para aclarar que mis hijos no son Therian.

La presentadora aseguraba que le parecía ilógico que algunas personas creyeran que sus hijos hacían parte de este polémico grupo, cuando ellos apenas tenían 2 y 4 años.

Tengo un hijo de 2 años que apenas está empezando a hablar y una niña de 4 años que se disfraz todos los días como todos los niños a esta edad.

Asimismo, Violeta lanzó una dura crítica a las personas que están tomando esta moda, asegurando que le parecía 'ridícula'.

Esto a causa de un video que hice obviamente sarcástico burlándome de esta situación que para mí es completamente ridícula.

Por otra parte, Violeta aseguró que tampoco se estaba burlando de personas que tuvieran algún problema mental, por lo que dejó claro que las personas que se estaban optando por ser therian solo querían llamar la atención.

Es una parodia de esta situación que ante mis ojos es absurda. No me estoy burlando de un problema o desorden mental, esta es una forma absurda de llamar la atención.


La presentadora al final dejó claro a sus seguidores que, aunque ella se tome cosas con humor la crianza de sus hijos era algo serio para ella y su esposo, por lo que por ese lado no tenían que preocuparse de nada.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Willie Colón dio su último show en Colombia Talento internacional

Willie Colón: el último concierto de su trayectoria fue en Colombia a sus 73 años

Willie Colón ya había revelado que, su concierto en la feria de Cali en diciembre de 2023 sería el último de su carrera.

Juliana Calderón causó revuelo tras revelar que “tuvo una cita”. Juliana Calderón

Juliana Calderón reveló que tuvo una cita, ¿nueva oportunidad en el amor?

Juliana Calderón causó revuelo al mostrar una historia en la que supuestamente, estaría en una cita romántica.

Jessi Uribe y Paola Jara mostraron su primer viaje junto a Emilia Jessi Uribe

Paola Jara y Jessi Uribe mostraron el regalo que le dieron a Emilia por sus 3 meses

Los cantantes mostraron el regalo que le dieron a su hija Emilia y Jessi Uribe hizo emotiva confesión: "A los 16 años".

Lo más superlike

Willie Colón dejó un emotivo mensaje en redes Talento internacional

Willie Colón dejó curioso mensaje antes de su fallecimiento, ¿premonición?

En medio del duelo, seguidores han revivido su última publicación de Willie Colón, un mensaje lleno de reflexión.

Luto en redes: falleció bebé que recibió un corazón dañado: así se confirmó la desafortunada noticia Talento internacional

Luto en redes: falleció bebé que recibió un corazón dañado: así se confirmó la desafortunada noticia

Maiker confesó si guardaría rencor a Johanna Fadul Johanna Fadul

Maiker rompió el silencio y reveló su opinión de Johanna Fadul: ¿le volvería a hablar?

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue? Talento internacional

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue?

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología Salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología