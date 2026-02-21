Violeta Bergonzi tuvo que pronunciarse tras 'asegurar' que sus hijos eran therians
Violeta Bergonzi causó revuelo tras publicar un video en el que mostraba a sus hijos comportándose como therians.
La presentadora Violeta Bergonzi se ha visto envuelta en toda una polémica luego de publicar un video en el que mostraba a sus hijos comportándose como therians, una tendencia que ha generado revuelo en los últimos días.
¿Cuál fue el video que publico Violeta Bergonzi mostrando a sus hijos como therians?
En los últimos días las redes sociales se han llenado de videos de personas y niños vestidos con disfraces completos, máscaras y antifaces de animales.
Lo curioso es que aparte de usar objetos y prendas en alusión a diferentes animales estas personas que se autodenomina therians han optado por comportarse como tal, caminando en cuatro patas, ladrando y hasta mordiendo.
Según han declarado algunas de estas personas se comportan así ya que siente una conexión espiritual y psicológica con un animal predeterminado, por lo se identifican como tal.
Ante esta situación tendencia, Violeta Bergonzi quiso compartir un video que ella misma catalogó como 'sarcasmo' a la situación dejaba ver a sus hijos Alicia y Hernando disfrazados y comportándose de esta manera.
En el audiovisual la ganadora de MasterChef Celebrity mostraba su 'preocupación' por esta situación: "Para mí como mamá no es fácil, pero ante esta situación quiero pedirles ayuda".
Sin embargo, este video se volvió tendencia y causó gran revuelo en redes hasta el punto que muchos criticaron a la presentadora por permitirles eso a sus hijos y por eso tuvo que salir a pronunciarse.
Les tengo buenas noticias!!! Mis hijos no son Therian! Que ridículo tiene que aclarar un video que hice con total sarcasmo
¿Por qué Violeta Bergonzi tuvo que aclarar si sus hijos eran therians?
Violeta Bergonzi compartió un nuevo video en la mañana del 21 de febrero en el que salió a aclarar el tema de si sus hijos eran therians tras el anterior video.
¿Enserio? No puedo creer que me esté tocando hacer este video para aclarar que mis hijos no son Therian.
La presentadora aseguraba que le parecía ilógico que algunas personas creyeran que sus hijos hacían parte de este polémico grupo, cuando ellos apenas tenían 2 y 4 años.
Tengo un hijo de 2 años que apenas está empezando a hablar y una niña de 4 años que se disfraz todos los días como todos los niños a esta edad.
Asimismo, Violeta lanzó una dura crítica a las personas que están tomando esta moda, asegurando que le parecía 'ridícula'.
Esto a causa de un video que hice obviamente sarcástico burlándome de esta situación que para mí es completamente ridícula.
Por otra parte, Violeta aseguró que tampoco se estaba burlando de personas que tuvieran algún problema mental, por lo que dejó claro que las personas que se estaban optando por ser therian solo querían llamar la atención.
Es una parodia de esta situación que ante mis ojos es absurda. No me estoy burlando de un problema o desorden mental, esta es una forma absurda de llamar la atención.
La presentadora al final dejó claro a sus seguidores que, aunque ella se tome cosas con humor la crianza de sus hijos era algo serio para ella y su esposo, por lo que por ese lado no tenían que preocuparse de nada.