Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Yeison Jiménez: así fueron los últimos días del cantante junto a su esposa e hijos

Salió a la luz un emotivo video de Yeison Jiménez que mostró su lado familiar: "Antes que artista fue esposo y padre".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Video de Yeison Jiménez junto a su familia
Cuenta de Yeison Jiménez reveló emotivos clips del artista junto a su familia. (Foto Canal RCN)

Ha pasado más de un mes desde la muerte del artista Yeison Jiménez y su equipo de trabajo, y para los familiares y seguidores del artista su adiós sigue doliendo y más cuando salen inéditos videos suyos a la luz.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el video inédito que se reveló de Yeison Jiménez junto a su familia?

Las redes sociales de Yeison Jiménez pasaron de ser su lugar personal para compartir sus mejores momentos en tarima y junto a su familia a ser ahora un espacio para rendirle homenaje a su legado.

A través de este espacio ahora se comparten videos de las nuevas canciones que han ido saliendo tras su partida como por ejemplo su colaboración soñada con Maluma llamada "Con el corazón".

En las últimas horas la cuenta oficial de Yeison Jiménez en Instagram decidió compartir un inéditos videos recopilados en uno que dejó ver cómo era Yeison Jiménez con su familia y cómo fueron sus últimos momentos junto a ellos, en especial cuando le enseñaba a caminar a su hijo menor.

Hermana de Yeison Jiménez publicó desgarrador recuerdo junto a su primo
Sale a la luz emotivo video de Yeison Jiménez junto a su familia. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo fueron los últimos días de Yeison Jiménez junto a su esposa e hijos?

En el primer clip del video aparece Yeison Jiménez en lo que fue uno de sus últimos conciertos en donde estuvo acompañado por su esposa Sonia y sus hijas Camila y Thaliana.

Después aparece uno de los clips más emotivos en donde el artista aparece enseñándole a caminar a su hijo menor Santiago, en la escena se ve al artista guiando y sosteniendo a su hijo mientras da sus primeros pasos.

Antes que artista, fue hijo, esposo, padre… familia.

En el audiovisual hay escenas también del cantante con sus dos hijas a quienes siempre le expresaba y demostraba su amor en medio de sus giras o también cuando estaban en casa cuando no era el artista sino solo su padre y amigo.

Yeison nos enseñó que el amor no se promete, se vive. En cada abrazo, en cada mirada y en cada momento que eligió compartir con los suyos.


En el pie de foto el equipo del artista que ahora maneja su cuenta dejó unas estremecedoras palabras las cuales cerraron resaltando que más allá de la música y su legado también el cantante demostró en vida el valor de amar y expresar su cariño a sus seres queridos.

Artículos relacionados

¿Qué reacciones ha dejado el video de Yeison Jiménez junto a su familia?

Como era de esperarse estos videos no han pasado por desapercibido y muchos seguidores y amigos del artista de Manzanares se han mostrado conmovidos.

Comentarios como: "Hace días no lloraba tanto", "No pudo ver crecer a su hijo" o "Cada vez duele más", sus seguidores han expresado su dolor y tristeza al pensar en la esposa e hijos del artista que de manera inesperada perdió la vida el pasado 10 de enero en un accidente aéreo.

Sonia Restrepo compartió un emotivo mensaje para Yeison Jiménez tras un mes de su fallecimiento
Fanáticos de Yeison Jiménez siguen expresando su dolor tras su partida. (Foto: AFP)

Sin duda alguna, la partida del artista sigue generando gran conmoción en sus fanáticos y más cuando salen nuevas imágenes y videos de él en vida.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Ella es María Gómez, la novia de Giovany Ayala a quien presume en redes: ¿a qué se dedica? Giovanny Ayala

Ella es María Gómez, la novia de Giovany Ayala a quien presume en redes: ¿a qué se dedica?

Ella es María Gómez, la guapa novia del cantante Giovanny Ayala con quien tiene una notoria diferencia de años.

Retiran demanda contra Karol G y cierran caso por presunto plagio Karol G

Karol G quedó libre de toda polémica por supuesto plagio y su equipo recibió disculpas públicas

Karol G queda libre de toda consecuencia legal tras retirarse la demanda por presunto plagio en EE. UU.

altafulla con blessd en premios lo nuestro Altafulla

Así fue el encuentro entre Altafulla y Blessd en Premios Lo Nuestro que ha dado de qué hablar

Los artistas Altafulla y Blessd han causado revuelo en redes sociales tras su inesperado saludo en Premios Lo Nuestro.

Lo más superlike

Andrés Gómez, esposo de Beba, hizo inesperada confesión en sus redes sociales: ¿qué dijo de su esposa? La casa de los famosos

Andrés Gómez, esposo de Beba, hizo inesperada confesión en sus redes sociales: ¿qué dijo de ella?

El esposo de Beba, Andrés Gómez, ha sido tendencia por la inesperada confesión que hizo acerca de ciertas actitudes.

Eric Dane dejó una entrevista antes de fallecer Talento internacional

Revelan el estremecedor mensaje que dejó el actor Eric Dane a sus hijas antes de morir

Los therians llegaron a Bogotá: estas fotografías se hicieron virales en redes sociales Talento nacional

Los therians llegaron a Bogotá: estas fotografías se hicieron virales en redes sociales

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue? Talento internacional

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue?

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología Salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología