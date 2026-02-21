Yeison Jiménez: así fueron los últimos días del cantante junto a su esposa e hijos

Ha pasado más de un mes desde la muerte del artista Yeison Jiménez y su equipo de trabajo, y para los familiares y seguidores del artista su adiós sigue doliendo y más cuando salen inéditos videos suyos a la luz.

¿Cuál fue el video inédito que se reveló de Yeison Jiménez junto a su familia?

Las redes sociales de Yeison Jiménez pasaron de ser su lugar personal para compartir sus mejores momentos en tarima y junto a su familia a ser ahora un espacio para rendirle homenaje a su legado.

A través de este espacio ahora se comparten videos de las nuevas canciones que han ido saliendo tras su partida como por ejemplo su colaboración soñada con Maluma llamada "Con el corazón".

En las últimas horas la cuenta oficial de Yeison Jiménez en Instagram decidió compartir un inéditos videos recopilados en uno que dejó ver cómo era Yeison Jiménez con su familia y cómo fueron sus últimos momentos junto a ellos, en especial cuando le enseñaba a caminar a su hijo menor.

Sale a la luz emotivo video de Yeison Jiménez junto a su familia. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo fueron los últimos días de Yeison Jiménez junto a su esposa e hijos?

En el primer clip del video aparece Yeison Jiménez en lo que fue uno de sus últimos conciertos en donde estuvo acompañado por su esposa Sonia y sus hijas Camila y Thaliana.

Después aparece uno de los clips más emotivos en donde el artista aparece enseñándole a caminar a su hijo menor Santiago, en la escena se ve al artista guiando y sosteniendo a su hijo mientras da sus primeros pasos.

Antes que artista, fue hijo, esposo, padre… familia.

En el audiovisual hay escenas también del cantante con sus dos hijas a quienes siempre le expresaba y demostraba su amor en medio de sus giras o también cuando estaban en casa cuando no era el artista sino solo su padre y amigo.

Yeison nos enseñó que el amor no se promete, se vive. En cada abrazo, en cada mirada y en cada momento que eligió compartir con los suyos.



En el pie de foto el equipo del artista que ahora maneja su cuenta dejó unas estremecedoras palabras las cuales cerraron resaltando que más allá de la música y su legado también el cantante demostró en vida el valor de amar y expresar su cariño a sus seres queridos.

¿Qué reacciones ha dejado el video de Yeison Jiménez junto a su familia?

Como era de esperarse estos videos no han pasado por desapercibido y muchos seguidores y amigos del artista de Manzanares se han mostrado conmovidos.

Comentarios como: "Hace días no lloraba tanto", "No pudo ver crecer a su hijo" o "Cada vez duele más", sus seguidores han expresado su dolor y tristeza al pensar en la esposa e hijos del artista que de manera inesperada perdió la vida el pasado 10 de enero en un accidente aéreo.

Fanáticos de Yeison Jiménez siguen expresando su dolor tras su partida. (Foto: AFP)

Sin duda alguna, la partida del artista sigue generando gran conmoción en sus fanáticos y más cuando salen nuevas imágenes y videos de él en vida.