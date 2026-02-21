Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jay Torres rompió el silencio sobre Sara Uribe tras La casa de los famosos, ¿tendría un romance?

Jay Torres, exparticipante de La casa de los famosos, hizo inesperada confesión sobre Sara Uribe en plena entrevista.

Juan David Velásquez
Jay Torres reveló por qué no volvería con Sara Uribe
Jay Torres se sinceró sobre Sara Uribe. (Fotos Canal RCN)

Sara Uribe y Jay Torres se volvieron a reencontrar en La casa de los famosos Colombia 2026 tras su pasado amoroso.

¿Qué reveló Jay Torres de su pasado amoroso con Sara Uribe tras La casa de los famosos?

El cantante puertorriqueño fue uno de los más recientes eliminados de La casa de los famosos Colombia 2026 por decisión del público.

Tras su salida del reality del Canal RCN el boricua ha estado dando diferentes entrevistas en donde le han indagado por su paso por la competencia y por su vida privada.

Precisamente, en medio de una entrevista en la emisora El Sol Bogotá de RCN Radio, al artista le preguntaron por su pasado amoroso con Sara Uribe, el cual no volvió a prosperar en el reality como muchos esperaban.

Jay Torres y Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia
Jay Torres reveló por qué no se dieron otra oportunidad con Sara Uribe en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Jay Torres reveló por qué no volvería a tener un romance con Sara Uribe

El cantante Jay Torres reveló en esta entrevista radial que en su momento tuvo una conversación con Sara Uribe en donde abrieron sus corazones.

En dicha conversación ambos concluyeron que no estaban por el mismo camino en la vida y que tenían proyectos totalmente diferentes.

Porque yo siento que estamos en dos rutas diferentes, ella es mamá, está emprendiendo con sus cositas que está haciendo y yo estoy emprendiendo en la música. Ella está buscando otro tipo de cosas y lo hablamos.

Por eso, tras ser indagado sobre si volvería a tener un romance con ella tras La casa de los famosos Colombia el puertorriqueño fue directo al responder que no.

No, eso es algo que ya hablamos.

Sin embargo, dejó claro que el cariño y admiración por ella continuaba y que si se encontraban de nuevo en cualquier espacio su reacción iba a ser la mejor.

Yo la veo y le doy un beso y un abrazo. Ella sabe que yo la respeto, la admiro y la quiero demasiado.

Jay Torres reveló con qué participante de La casa de los famosos se metería

Jay Torres en este mismo espacio radial fue indagado sobre sus otras excompañeras y si alguna le había movido sus sentimientos o le había llegado a interesar.

El puertorriqueño aseguró que aunque habían mujeres atractivas e interesantes ninguna logró captar su atención o llegar a gustarle.

No me metería con nadie, pero si tengo que escoger a alguien sería con Karola.

Sin embargo, aseguró que cuando ingresó Karola, días antes de su eliminación, esta mujer logro impactarlo y hasta en caso hipotético sería la única mujer del reality con la que se hubiese metido.

Es muy bonita y me cae re bien y somos muy compatibles, pero solo compartimos tres días.

Jay Torres hizo inesperada confesión de Karola de La casa de los famosos Colombia: ¿qué dijo?
¿Cuál fue la confesión que Jay Torres hizo sobre Karola Alcendra? | Foto: Canal RCN
