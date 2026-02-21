Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Blessd habría confirmado ruptura con Manuela QM tras publicación de ella en redes

Un frío gesto de Blessd en una emotiva publicación de Manuela QM presumiendo su embarazo aviva los rumores de ruptura.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Blessd reaccionó a fotos de Manuela QM embarazada
Blessd reaccionó a fotos de Manuela QM embarazada. (AFP: Ivan Apfel)

El reguetonero Blessd y la influenciadora Manuela QM han estado en el foco mediático en las últimas semanas luego que tomara fuerza el rumor de una posible ruptura de ambos en medio de la espera de su primer hijo.

¿Blessd y Manuela QM confirmaron su ruptura?

Un mes atrás, específicamente el 19 de enero, la pareja confirmó a través de una emotiva publicación en su cuenta de Instagram que estaban a la dulce espera de su primer bebé.

Una noticia que tomó por sorpresa a los seguidores de ambos ya que llevaba pocos meses de haber empezado su relación sentimental tras la ruptura del cantante con la influenciadora conocida como La Suprema.

Este embarazo generó gran alegría en sus seres queridos y seguidores quienes celebraron ese paso en su relación. Sin embargo, en los últimos días el panorama cambió cuando filtraron unos supuestos chats de Blessd con otra mujer en medio del embarazo de Manuela.

Blessd reaparece tras supuesta infidelidad a Manuela QM: WestCol dijo que le rompieron el corazón
Blessd tuvo fría reacción a publicación de Manuela QM. | Foto: Freepik y AFP: Mike Coppola

Estas conversaciones comprometedoras se viralizaron e hicieron que el foco se pusiese en Manuela, quien por su parte decidió dejar de seguir al artista en redes y archivar casi que todas sus fotos juntos, a excepción de la foto del anuncio del embarazo.

¿Cómo reaccionó Blessd a emotiva publicación de Manuela QM presumiendo su embarazo?

Manuela QM se había mantenido alejada de la polémica y por eso de sus redes sociales, sin embargo, en la jornada del 20 de enero, la influenciadora reapareció con una emotiva publicación.

La creadora de contenido compartió varias fotografías suyas en las que dejó ver por primera vez con detalle su barriga de embarazada.

Junto a estas imágenes Manuela expresó su emoción y orgullo por la llegada de su primer bebé, a quien catalogó como su más grande bendición: "¡Mi más grande amor, mi bendición y mi compañero para siempre! te amo, te amo".

Como era de esperarse muchos estaban atentos a la reacción de Blessd en medio de los rumores de ruptura y el cantante decidió reaccionar a esta emotiva publicación del embarazo de Manuela con solo un "Me gusta".


Esta fría reacción del reguetonero para muchos internautas fue una clara muestra que las cosas entre Manuela y él no están bien o que se podría confirmar que su relación habría llegado a su final.

¿Qué ha dicho Manuela QM sobre su supuesta ruptura con Blessd?

Hasta el momento el reguetonero no se ha pronunciado de manera oficial sobre la aparente ruptura con Manuela QM, no obstante, ha estado dejando curiosas frases y mensajes en redes.

Por su parte, Manuela hasta el momento solo les pidió calma a sus seguidores y les dejó claro que en su momento hablará de manera oficial de todo lo que se viene diciendo.

“Nos vemos pronto en un próximo live cuando todo esté más calmado y podamos conversar de amigas a amigas”.

Manuela QM habló tras preguntas sobre Blessd y su reacción llamó la atención
Manuela QM reaccionó a preguntas sobre Blessd en un en vivo: esto fue lo que dijo. (Foto: AFP y Freepik)
