Yailin sorprende con polémica declaración sobre Anuel AA en plena entrevista

Yailin rompió el silencio sobre el rol de padre de Anuel AA con Cattleya en medio de los premios Lo Nuestro 2026.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yailin sacó a la luz verdad sobre Anuel
Así respondió Yailin cuando le preguntaron por Anuel. (AFP: Ivan Apfel y Cindy Ord)

La cantante dominicana conocida como Yailin La Más Viral ha vuelto a dar de qué hablar en los últimos días luego de hacer una declaración en contra de su exesposo y el papá de su hija, Anuel AA.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Yailin en contra de Anuel AA?

Las declaraciones de la cantante dominicana se dieron en el marco de los premios Lo Nuestro 2026 celebrados en el Kaseya Center en Miami, Estados Unidos.

Yailin que pasó por la alfombra roja quiso dar declaraciones a medios y allí en medio de una entrevista llegó la pregunta sobre su expareja y padre de su hija Cattleya.

El periodista le preguntó a la dominicana de manera puntual: "¿Cómo está ahora la relación con Anuel?", a lo que Yailin respondió de manera instantánea que todo seguía igual entre ellos desde su separación.

No, normal, lo mismo de siempre.

Sin embargo, el periodista enfatizó en si el reguetonero ya le había firmado los papeles de la disputa legal que tenían por su hija.

Esta pregunta hizo que la dominicana rompiera el silencio y revelara de manera irónica que el puertorriqueño seguía sin responder económicamente ni hacerse cargo de su hija.

No mantiene tampoco a su hija.

¿Cómo reaccionó Anuel AA a las declaraciones en su contra de Yailin?

Aunque Yailin no profundizó en la situación ni explicó a qué se refería exactamente, sus palabras volvieron a poner en el centro del debate la dinámica entre ambos artistas y el rol del reguetonero como padre.

Hasta el momento, Anuel AA no se ha pronunciado frente a estas polémicas declaraciones de su expareja. Cabe resaltar que, el puertorriqueño ha estado alejado de eventos públicos y no ha hecho conciertos en los últimos meses.

Precisamente, unas imágenes suyas que salieron a la luz mantienen a sus seguidores preocupados por su estado físico por su extrema delgadez, lo que ha llevado a que surjan rumores de una posible afección médica, no obstante, el cantante no ha dicho nada al respecto.

Reaparición de Anuel AA genera alarma entre seguidores por su cambio físico
Reaparición de Anuel AA genera alarma entre seguidores por su cambio físico. (Foto AFP: Robyn Beck).

¿Por qué se separaron Anuel AA y Yailin La Más Viral?

Yailin y Anuel AA empezaron su relación a principios del 2022 luego de la ruptura del artista puertorriqueño con Karol G.

Este contexto hizo que la relación del puertorriqueño y la dominicana estuviese en el foco mediático desde el principio, sorprendiendo la pareja a sus seguidores en junio de ese mismo año cuando anunciaron su matrimonio.

Sin embargo, a menos de un año, exactamente en febrero de 2023, ambos anunciaron su separación. Pese a la ruptura, continuaron vinculados por el nacimiento de su hija Cattleya, quien llegó al mundo en marzo de 2023.

Yailin desata polémica al decir que fue esposa de Anuel y Laury Saavedra la amante
Yailin y Anuel AA se separaron en 2023. (Fotos: AFP)
