Punch, el mono que fue rechazado por su madre y se crio junto a un peluche

Durante las últimas semanas de febrero, se viralizó en redes sociales la historia de Punch, un mono japonés que vive en un zoológico y que es rechazado por su manada.

Este caso se ha hecho popular en todo el mundo precisamente por lo conmovedora que es y porque revela una dura realidad que viven los animales dentro de los zoológicos debido a su crianza.

Desde que se conoció el caso, diferentes medios y usuarios de internet le han hecho seguimiento a Punch, para saber cómo avanza su convivencia con los demás de su especie, ya que él no la ha pasado para nada bien.

¿Quién es el mono Punch y por qué su historia ha conmovido el mundo?

De acuerdo con otros medios de comunicación y según lo revelado por el Zoológico de Ichikawa en Japón, Punch es un mono que fue rechazado por su madre desde que nació, al parecer ella es madre primeriza y se desentendió de su bebé.

Punch, el mono que sufre rechazo y busca consuelo en su peluche. (Foto: Freepik)

Por eso, quienes lo criaron lo hicieron con herramientas humanas, pero para no alejarlo mucho de su naturaleza, no lo alejaron de su entorno biológico y lo mantenían cerca a su ambiente, pues no querían desprotegerlo y que creciera sano y seguro.

Sin embargo, al llegar a su manada de la misma especie, Punch ha sufrido mucho y en video ha quedado registro de cómo lo han rechazo y él se ha refugiado en un peluche de mono que le regalaron sus cuidadores.

¿Cómo ha sido rechazado el mono Punch en el Zoológico en Japón?

Según información, Punch llegó a su manada en enero de 2026 y hasta el 5 de febrero, el Zoológico en Japón reveló su historia, la cual se ha hecho tendencia en las plataformas digitales.

Pues sería imposible que ese pequeño monito con carita triste y tierna no conmoviera cuando arrastra su peluche igualito a él, mientras huye del rechazo de su manada.

Punch, el mono que busca consuelo en un peluche. (Foto: Freepik)

En video se ha evidenciado cómo otros de su especie lo empujan y no permiten que se acerque a él, de hecho, en una grabación uno de los machos alfa lo arrastra mientras él llora y cuando logra huir, corre hacia su peluche en busca de consuelo.

Quienes están siguiendo la historia de Punch, han actualizado el caso en redes y han revelado otras imágenes en donde le monito se ha podido acercar poco a poco a su manada, e incluso, dos de los monos lo acompañaron luego de recibir el mal trato del otro mono.