Johanna Fadul responde a las críticas por sus comentarios hacia Maiker Smith: "No soy mala persona"

La salida de Maiker Smith de La casa de los famosos Colombia 2026 causó gran repercusión en redes sociales. Tras el debate generado por sus comentarios sobre la eliminación del participante, Johanna Fadul rompió el silencio y respondió a las críticas de los internautas.

¿Qué comentarios de Johanna Fadul generaron debate?

La polémica comenzó cuando Johanna publicó un video mostrando su emoción por la eliminación de Maiker Smith en La casa de los famosos Colombia 3. Aunque afirmó que no se alegraba y que no tenía nada en contra de él, expresó que la situación era justa.

Johanna Fadul habla de la salida de Maiker Smith en La casa de los famosos / (Fotos del Canal RCN)

Los internautas afirmaron que, en varias ocasiones, Fadul había dicho que Maiker era “un resentido” por ser el único que reaccionó ante un comentario en el que le dijo a Campanita que el color de su alma se asimilaba al color de su piel.

¿Qué reacciones generaron los comentarios de Johanna Fadul?

Ante lo afirmado, varios usuarios señalaron que sus palabras y su actitud no coincidían. En redes destacaron que, poco antes de esto, había aparecido en un video saltando y celebrando la salida del exhabitante del reality.

Johanna Fadul genera conversación en redes sociales / (Fotos del Canal RCN)

Los comentarios de Johanna Fadul sobre la eliminación de Maiker generaron una amplia variedad de reacciones en redes sociales. Como respuesta, Johanna decidió romper el silencio mediante un video, en el que se defendió de las acusaciones que se habían hecho en su contra.

¿Qué dijo Johanna Fadul sobre las críticas?

Johanna Fadul explicó que sus declaraciones sobre la eliminación del participante estaban relacionadas con la dinámica del juego y no con ataques personales. A través de un video, reveló que La casa de los famosos Colombia funciona como un espacio temporal y diferente al mundo real.

"Dentro de la casa es un juego, un mundo surreal momentáneo. Lo que dije no fue contra Maiker personalmente, sino parte del juego"

También habló sobre las críticas que la acusaban de actuar con doble moral, asegurando que nunca tuvo intención de ofender. Explicó que sus comentarios fueron una forma de expresar lo que pensaba dentro del contexto del juego y que, si no se comprendió así, ya no era un problema suyo.

Fadul insistió en que todos merecen segundas oportunidades y que su conflicto fue únicamente dentro del juego, no con Maiker fuera de la casa. Así mismo, pidió a los internautas que dejaran de juzgarla con tanta dureza y doble moral.