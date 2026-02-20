Desde hace varias semanas, miles de internautas han generado una gran variedad de comentarios por parte de los internautas a través de las diferentes plataformas digitales tras los diferentes acontecimientos que se han presentado entre las celebridades que hacen parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, en la gala del pasado 19 de febrero, se llevó a cabo uno de los momentos más inesperados por parte de los internautas tras confirmarse la eliminación de Maiker Smith dentro de la competencia.

Por su parte, la noticia ha causado un gran revuelo por parte de los internautas, quienes apoyaron al creador de contenido digital. Así también, varias celebridades como: Juanda Caribe y Juan Palau se pronunciaron al respecto.

¿Cómo reaccionaron Juanda Caribe y Juan Palau tras la reciente eliminación de Maiker Smith?

Cabe destacar que Maiker Smith demostró durante su permanencia en La casa de los famosos Colombia 2026 que tenía una buena amistad con varios de sus compañeros, en especial, con Juanda Caribe y Juan Palau.

Por su parte, Juanda Caribe y Juan Palau tuvieron una conversación recientemente a causa de la inesperada eliminación de Maiker Smith, pues expresaron las siguientes palabras:

“Te queremos mucho. Nos vas a hacer mucha falta. Acá nació una amistad muy vacana. Por eso es que ni he llorado porque sé que afuera habrá un mundo de oportunidades para ti. Brother, no sé qué pasó aquí. No lo he asimilado mucho. Diste lo mejor de ti. Querías sacar lo mejor de ti, ‘Ubaldina’ y ‘Salemal’”, agregaron Juanda Caribe y Juan Palau.

¿Cuál fue la causa por la que Maiker Smith fue eliminado de La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala de eliminación del pasado jueves 19 de febrero, Maiker Smith se convirtió en la nueva celebridad en ser eliminada de La casa de los famosos Colombia 3 tras las votaciones que se llevaron a cabo por parte del público.

Por esta razón, Maiker Smith se convirtió en el nuevo participante en ser eliminado de La casa de los famosos Colombia tras la decisión que tomó el público mediante las votaciones.