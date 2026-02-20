Maluma sorprendió con radical cambio de look en Premios Lo Nuestro 2026, ¡así luce!

El cantante colombiano Maluma volvió a ser tendencia, pero esta vez no por un estreno musical, sino por su radical cambio de imagen que no pasó desapercibido entre los fans.

¿Por qué Maluma llamó la atención en los Premios lo Nuestro?

La alfombra de los premios se convirtió en el escenario perfecto para que Maluma sorprendiera con un look completamente renovado. Sin su característica barba y con un corte de cabello distinto, el artista apareció con una imagen más fresca y juvenil, generando una ola inmediata de comentarios en redes sociales.

Maluma llamó la atención con su cambio de look / (Foto de AFP)

Muchos usuarios aseguraron que “se quitó varios años de encima”, mientras que otros no tardaron en compararlo con Christian Nodal, señalando un sorprendente parecido entre ambos. Frases como “¿Es Maluma o Nodal?” se viralizaron rápidamente.

¿Por qué Maluma cambió de look?

En medio de una entrevista, el propio artista explicó que la decisión no estuvo relacionada con su carrera musical, sino con un momento personal. Según contó, llevaba muchos años con barba y sintió la necesidad de “dejar respirar la piel” y verse diferente.

Maluma revela qué representa su cambio de look / (Foto de AFP)

El artista explicó que estaba tan acostumbrado a su barba que, por un momento, sintió que estaba viendo a otra persona frente al espejo. Sin embargo, lejos de arrepentirse, aseguró que le gustó la experiencia de verse diferente.

“Me levanté y me dio un susto cuando me vi así… yo dije: ¿quién es ese? Qué locura”.

¿Qué dijo Maluma sobre sus cambios de imagen?

Maluma también fue claro en que sus transformaciones físicas no responden a estrategias de marketing. Aseguró que muchas veces la gente cree que sus cambios van alineados con su carrera, pero en realidad obedecen más a su vida personal.

“Todas las decisiones que tomo a nivel artístico van más de acuerdo con mi vida personal”, explicó.

Más allá de las comparaciones y los comentarios en redes, el cantante se mostró relajado y sonriente durante toda la gala, confirmando que vive un momento pleno tanto en lo profesional como en lo personal.