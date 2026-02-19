Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Melissa Gate regresa a La casa de los famosos Col 3: ¿qué invitación recibió del jefe?

Melissa Gate vuelve a La casa de los famosos Colombia como invitada del jefe. Su presencia alterará la dinámica del reality.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Melissa Gate regresa a La casa de los famosos Col 3
Melissa Gate vuelve a La casa de los famosos Col 3 / (Foto del Canal RCN)

Melissa Gate regresará a La casa de los famosos Colombia 3 como invitada especial del jefe. Su ingreso promete generar momentos inesperados dentro de la casa y poner a prueba a varios participantes durante su estadía.

¿Por qué Melissa Gate vuelve a La casa de los famosos Colombia?

Melissa Gate regresa como invitada especial del jefe, un papel mediante el que intervendrá directamente en la dinámica del programa. En su participación anterior, Melissa fue finalista del reality, destacándose por su estrategia y su capacidad para enfrentar retos dentro de la casa.

¿Por qué Melissa Gate vuelve a La casa de los famosos Colombia?
Melissa Gate vuelve a La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

En esta ocasión, su ingreso busca crear nuevos retos y poner a prueba a los habitantes en situaciones que requerirán estrategia y habilidades de convivencia. Además, influirá en las decisiones y comportamientos de los participantes.

Con su regreso, Melissa promete generar nuevas dinámicas y relaciones dentro del programa, agregando expectativa a esta tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Por cuánto tiempo estará Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia?

Melissa Gate ingresará a La casa de los famosos 3 como invitada especial por una semana, tiempo durante el cual participará en todas las actividades que se desarrollen en el reality.

La creadora de contenido regresará con un “excelente ambiente laboral” y su participación será clave para intervenir en las dinámicas de convivencia de los concursantes.

¿Por cuánto tiempo estará Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia?
Melissa Gate llega a La casa de los famosos Colombia por una semana / (Foto del Canal RCN)

Con este regreso, Melissa no solo vuelve a la casa que ya conoce, sino que también se convierte en el centro de atención durante su semana de participación, generando expectativa sobre cómo influirá en la convivencia y si su estadía podría extenderse más allá de los siete días planeados.

¿Cuándo y dónde se podrá ver a Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia?

Melissa Gate iniciará su participación este lunes, ingresando como invitada especial del jefe en La casa de los famosos 3. Los televidentes podrán seguir su regreso en la señal en vivo del Canal RCN, así como a través de su aplicación oficial, disponible en dispositivos móviles.

¿Cuándo y dónde se podrá ver a Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia?
Melissa Gate vuelve a las noches del Canal RCN / (Foto de Canal RCN)

Todas las noches a partir de las 8:00 p.m., el público podrá conectarse para observar cada detalle de su ingreso, y quienes deseen un seguimiento más completo podrán acceder a la app 24/7, que ofrece cobertura continua de la casa.

Los detalles de la temporada están en lacasadelosfamososcolombia.com

