Lady Noriega y Juancho Arango ingresaron a La casa de los famosos: así reaccionaron los participantes

Lady Noriega y Juancho Arango, los papás de los pollitos, ingresaron a La casa de los famosos Colombia y así fue su recibimiento.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Lady Noriega y Juancho Arango ingresaron a La casa de los famosos
Lady Noriega y Juancho Arango ingresaron a La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

La gala de este miércoles 18 de febrero de La casa de los famosos Colombia no solo estuvo marcada por una jornada de nominación tensionante, sino también por el ingreso de dos nuevos participantes: Lady Noriega y Juancho Arango, mejor conocidos como los papás de los pollitos.

¿Cómo fue el ingreso de Lady Noriega y Juancho Arango a La casa de los famosos Colombia?

Desde hace varios días los colombianos tuvieron la primicia del ingreso de Lady Noriega y Juancho Arango como nuevos participantes de La casa de los famosos Colombia, pero no tenían ni idea de cuándo podía ocurrir su ingreso, por lo que este miércoles fue toda una sorpresa tanto para ellos como para los participantes.

Lady Noriega en La casa de los famosos Colombia
Lady Noriega entrará a La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

Durante una conexión con Carla Giraldo y Marcelo Cezán El Jefe encendió las alarmas de La casa de los famosos Colombia para darle paso a Lady Noriega y Juancho Arango, quienes ingresaron al lugar en una calle de honor organizada por varios hombres cámara para darles la bienvenida por todo lo alto.

¿Cómo reaccionaron los participantes de La casa de los famosos al ingreso de Lady Noriega y Juancho Arango?

Lejos de mostrarse molestos por el ingreso de nuevos participantes, los famosos demostraron un mezcal de impacto y alegría al ver que ambos actores de gran trayectoria comenzarían a competir junto a ellos de ahora en adelante.

Incluso, sin importar, que tanto Lady Noriega y Juancho Arango tendrán inmunidad hasta el próximo domingo 1 de marzo.

El primer en correr hacia ellos para abrazarlos fue Juanse Lavede seguide de otros participantes que se acercaron curiosos por saber todo acerca de ‘los papás de los pollitos.

Juancho y Lady dieron sus primeras palabras en donde ratificaron su emoción por el ingreso a la competencia, tanto como los participantes ya establecidos. Así mismo se dio a conocer, por decisión de Beba, líder de la semana, que Juancho Arango dormirá en Tormenta, mientras que Lady Noriega estará en calma.

¿Qué ha dicho Juan Carlos Arango sobre La casa de los famosos?
Juan Carlos Arango, nuevo participante de La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)
