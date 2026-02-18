Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Isabella, hija de Karina García recreó audio viral de su madre y generó revuelo en redes

Isabella, la hija de Karina García recreó el audio viral de su madre y causó sensación en redes sociales.

Paola Canastero Prieto
Isabella Vargas recrea audio viral de Karina García y desata reacciones en redes sociales
Isabella, hija de Karina García, se suma al trend viral de su madre. (Fotos: Canal RCN)

Isabella, la hija de Karina García, causó sensación al recrear un audio viral de su madre en su cuenta de TikTok, donde suma millones de seguidores.

¿Qué mostró la hija de Karina García al recrear el audio viral de su madre?

La también creadora de contenido decidió sumarse al trend viral luego de que su madre, Karina García, protagonizara un divertido momento durante uno de sus en vivos.

Todo ocurrió cuando la modelo paisa, en medio de una transmisión donde suele compartir detalles de su día a día, leyó un comentario de una fan que rápidamente llamó su atención.

Según se pudo ver en el clip, una seguidora le preguntó si le regalaba “el viejito”, lo que generó una reacción inmediata por parte de Karina, quien, con expresión de sorpresa, preguntó a qué se refería exactamente.

“Ah, ¿a qué te refieres?”, dijo inicialmente, antes de entender el mensaje.

Entre risas, la creadora de contenido aclaró: “¿Te refieres al celular? Yo toda mal pensada, pensé que me decías que yo tenía un viejito”.

Su espontánea reacción se volvió viral en redes sociales, convirtiéndose rápidamente en un audio que muchos usuarios comenzaron a recrear.

¿Qué reacciones generó Isabella tras recrear el audio de Karina García?

Isabella decidió hacer la mímica del momento en un video que compartió en TikTok, lo que no tardó en generar múltiples comentarios entre los internautas.

Además del humor que provocó la recreación, muchos usuarios elogiaron el gran parecido físico que hay entre madre e hija.

Como era de esperarse, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y estuvieron cargados de mensajes divertidos y reacciones positivas por parte de quienes siguen tanto a Karina como a Isabella.

“Me encanta ese audio Karina es tan divertida”; “Pensé que era Karina es idéntica” o “me encanta como usa los audios de su mami”, fueron algunos de los comentarios al video de Isabella que suma miles de ‘me gusta’.

Lo cierto es que Isabella Vargas mantiene una relación muy cercana con su madre, Karina García, y suele apoyarla constantemente en sus proyectos y contenidos en redes sociales.

