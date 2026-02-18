Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aída Victoria Merlano genera revuelo tras romántico video con Andy Rivera: “Quiero verte”

Aída Victoria Merlano sorprendió al aparecer junto a Andy Rivera en un video que reavivó rumores en redes sociales.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Aída Victoria Merlano sorprende con video junto a Andy Rivera
Aída Victoria Merlano publica video con Andy Rivera y despierta comentarios entre fans. (Foto: Canal RCN)

Aída Victoria Merlano y Andy Rivera sorprendieron recientemente a sus seguidores tras aparecer juntos en un curioso video que rápidamente generó reacciones en redes sociales.

¿Qué pasó en el video entre Aída Victoria y Andy Rivera?

El video llamó la atención por la interacción entre ambos, ya que muchos internautas comenzaron a especular sobre el tipo de relación que tendrían.

En el video compartido en redes, se observa a Aída Victoria conversando con el cantante en un tono cercano mientras le dice: “Yo te quiero volver a ver”, mirándolo directamente a los ojos.

Durante la conversación, la barranquillera menciona una fecha específica, el 28 de febrero, y propone un plan que incluía recogerlo y llevarlo a una discoteca.

Según lo que se escucha en el video, Aída le plantea la idea de que Andy salude al público, suba a la tarima, interprete algunas canciones y cuente con bailarinas, consola y esquema de seguridad.

Ante la propuesta, el artista responde entre risas que buscas es un show, a lo que la creadora de contenido continúa con el juego diciendo incluso que podría “pagarles a las bailarinas si lo deseas”.

¿Por qué el video de Aida Victoria generó especulaciones entre los internautas?

Posteriormente, Aída Victoria mostró el cartel oficial del lugar, dejando claro que el contenido hacía parte de la promoción de su nuevo sitio.

La influencer es conocida por realizar piezas creativas y dinámicas para anunciar proyectos o marcas, utilizando storytelling y situaciones llamativas que captan la atención del público.

Sin embargo, antes de conocerse el contexto completo, varios usuarios pensaron que podría tratarse de algo más personal, llegando incluso a especular sobre una posible relación sentimental con Andy Rivera.

No es la primera vez que ambos generan comentarios en redes sociales. Años atrás, protagonizaron otro video que causó revuelo, en el que aparecían cantando de manera romántica un vallenato, situación que en su momento llevó a aclaraciones públicas para desmentir rumores sobre un vínculo amoroso.

En esta ocasión, el contenido volvió a captar la atención al tratarse de una estrategia creativa ligada a una campaña de promoción para anunciar su nuevo sitio de discoteca.

 

