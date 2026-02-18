La Segura sorprende al hablar de otro bebé y revela por qué quiere agrandar pronto la familia

La Segura abrió su corazón e hizo varias confesiones recientemente en el programa matutino, Buen día Colombia, donde habló sobre su experiencia en la maternidad y la posibilidad de convertirse nuevamente en mamá.

¿Qué dijo La Segura sobre ser mamá de nuevo?

Natalia Segura, conocida en redes sociales como La Segura, reveló que durante mucho tiempo no se imaginó siendo madre, principalmente por su condición de salud y los retos que esto implicaba en su vida personal.

Según contó, antes de vivir esta etapa se veía más como “la tía abuela adinerada” dentro de la familia y no pensaba que la maternidad fuera parte de sus planes.

Sin embargo, explicó que esta perspectiva cambió con la llegada de su hijo Lucca, quien nació en 2025 y transformó completamente su visión sobre la maternidad.

Desde entonces, aseguró que se siente más fuerte y feliz en esta nueva etapa.

La Segura confiesa que quiere otro bebé. (Foto: AFP)

Durante la entrevista también comentó que está abierta a la posibilidad de tener un segundo hijo, muy pronto.

Entre risas, La Segura expresó que siente que en poco tiempo podría volver a vivir la experiencia del embarazo.

Además, mencionó que le gustaría que su hijo creciera junto a un hermano o hermana, razón por la que no quisiera dejar pasar demasiado tiempo entre un embarazo y otro.

¿Cómo fue la experiencia de su primer embarazo y la maternidad junto a Ignacio Baladán?

La creadora de contenido también recordó la particular forma en la que descubrió que estaba embarazada.

Según relató, tras notar un retraso decidió hacerle una broma a su esposo, Ignacio Baladán, con ayuda de su mejor amigo, antes de confirmar la noticia.

Actualmente, reconoce que la maternidad se ha convertido en una de las experiencias más importantes de su vida.

También habló sobre la dinámica familiar y la relación que su esposo ha construido con su hijo, y recordó que la primera palabra del pequeño fue “papá”.

La Segura explicó que, mientras ella se considera una mamá más sobreprotectora, Ignacio suele tener una actitud más relajada frente a la crianza.

Aun así, aseguró que ambos están disfrutando plenamente esta etapa y adaptándose juntos a los cambios que ha traído la llegada de su hijo.