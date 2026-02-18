Campanita sorprendió al hacer inesperada declaración de amor en La casa de los famosos, ¿a quién?

Franck Stiward Luna Valencia, más conocido como ‘Campanita’, abrió su corazón e hizo una inesperada declaración de amor en La casa de los famosos Colombia, generando una ola de reacciones en redes sociales.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Esposa de Yeison Jiménez reapareció en redes recibiendo la cadena restaurada del artista

¿Qué dijo Campanita que causó revuelo en redes sociales?

Campanita fue claro y habló sobre sus sentimientos, dejando impactados a muchos con sus declaraciones.

En medio de su participación en La casa de los famosos Colombia, donde se le ha reconocido por su sensibilidad y carisma, esta vez decidió abrir su corazón y dejar claro quién ocupa un lugar especial en su vida.

Artículos relacionados La casa de los famosos Novio de Alexa Torrex reaccionó tras mostrarse el clip de la polémica con Juanda Caribe

Frente a las cámaras, envió un mensaje directo y expresó que sabía que amaba a Alex.

Campanita confiesa sus sentimientos en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

“Yo lo amo, es mi futuro esposo”, afirmó.

Además, aclaró que considera que tiene un corazón grande y que eso no significa que sea coqueto, sino que cada persona puede tener una parte diferente dentro de sus afectos.

Artículos relacionados J Balvin Río sorprende en el intro del nuevo sencillo de J Balvin y Ryan Castro: “Godzilla y sus empleados”

Además, aclaró que tiene un corazón grande y que eso no significa que deje de ser coqueto, pues aseguró que cada persona puede tener un espacio diferente dentro de sus afectos.

Sin embargo, dejó claro que Alex está presente en su mente y en su corazón, señalando que ocupa un lugar especial en su actitud, su alma y sus pensamientos, mientras que otras personas tendrían una pequeña parte dentro de sus emociones.

¿Cómo reaccionó Alex tras la declaración de amor de Campanita en La casa de los famosos?

Como era de esperarse, muchos expresaron sus opiniones en los comentarios en redes sociales, con reacciones con humor tras las palabras del bailarín.

Según lo que se conoce, el participante actualmente estaría soltero; sin embargo, el año pasado habría tenido una relación a distancia con una persona llamada Alex, de origen ruso.

Campanita confiesa sus sentimientos en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

Entre las reacciones, hubo un comentario que llamó especialmente la atención. Se trata de un usuario llamado Alex, también bailarín, quien ha compartido publicaciones junto a Campanita bailando en redes sociales.

El mensaje decía: “¡¡Te amo mi rey!! Eres único y soy testigo de la grandeza de tu corazón” acompañado de emojis de risas.

Hasta el momento, se desconoce la verdadera identidad de Alex, a quien Campanita dedicó su declaración de amor.