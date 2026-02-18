Isabella Ladera explotó contra internauta que hizo cruel comentario sobre su segundo embarazo

Isabella Ladera, reconocida influenciadora venezolana y expareja de Beéle, no pudo evitar responder a un cruel comentario realizado por parte de una internauta que cuestionó de manera cruel cómo llevaba su segundo embarazo, fruto de su relación con Hugo García.

¿Cuál fue el comentario que Isabella Ladera recibió sobre su segundo embarazo?

Como es costumbre en su contenido en redes sociales, Isabella Ladera publicó una serie de fotografías, videos y mensajes alusivos a su día a día, actualmente enfocados a su segundo embarazo sin imaginar que en esta ocasión recibiría un cruel comentario por parte de una internauta que cuestionó la forma en la que lleva esta etapa de su vida.

Isabella Ladera compartió en Instagram detalles sobre los cambios físicos de su embarazo. (Foto AFP: Ivan Apfel).

Pues en una las historias compartidas por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Isabella Ladera comentó que a este punto de su embarazo su peso había aumentado de manera significativa pese a que continuaba con sus hábitos saludes.

Esto dio pie para que una de sus seguidoras le manifestara que efectivamente ese aumento de peso se estaba notando y que debería hacer ejercicio ya que el segundo embarazo suele “destruir” aún más que el primero.

"Se te notan (los kilos) hermana, ponte pilas a hacer ejercicio que eres muy bella y el segundo embarazo lo destruye a uno más”, fue el comentario que Ladera recibió.

Isabella Ladera sorprendió al hablar del reto que enfrenta en su embarazo. (Foto AFP: Giorgio Viera | Freepik).

¿Cómo reaccionó Isabella Ladera al cruel comentario de una internauta sobre su segundo embarazo?

Al leer este comentario, Isabella Ladera no dudó en responder no solo de manera privada, sino que además lo expuso públicamente para hacer un llamado a las mujeres en gestación que constantemente eran criticadas para no permitir este tipo de acciones.

"Captura para las mamitas que reciben este tipo de comentarios. No te dejes, no mires relojes ajenos, SU historia no es la tuya"

Así mismo, reveló la respuesta que le dio a la internauta ante el comentario que recibió de su parte: “Que te haya destruido a ti, no significa que le pasara a alguien más. No andes con esa por la vida”.