Paola Jara compartió su emotivo reencuentro con su hija Emilia tras días alejadas

Paola Jara reapareció en sus redes sociales con una emotiva publicación que derritió de ternura a sus cientos de seguidores, pues tras varias semanas alejada de su pequeña hija Emilia, decidió mostrar cómo fue su reencuentro.

¿Cómo fue el reencuentro de Paola Jara con su pequeña hija Emilia?

Por medio de una serie de videos y fotos compartidas a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Paola Jara informó a sus fanáticos que por fin se encontraba junto a su esposo Jessi Uribe luego de una larga semana llena de trabajo y presentaciones en vivo.

Paola Jara y Jessi Uribe han preferido no mostrar el rostro de su hija. Fotos: AFP - Jason Koerner / RCN

La artista popular registró el momento en el que Jessi habría pasado por ella al aeropuerto para llevarla a casa a reencontrarse con la bebé.

"Por fin, Dios mío. Ya vi a mi primer amor, ahora voy por mi amor chiquitico", comentó Paola Jara mientras Jessi Uribe le besaba la mano y le manifestaba “qué demora, china”.

Minutos más tardes reapareció por medio de esta misma red social, pero esta vez con una fotografía desde la comodidad de su casa mientras sostenía sobre sus piernas y brazos a su pequeña hija: "Por fin".

Como era de esperarse, la publicación no tardó en llenarse de mensajes por parte de internautas que celebraron el reencuentro de la popular pareja que ha sabido conquistarlos con su música y contenido en redes sociales.

¿Cuántos meses tiene Emilia, la hija de Paola Jara y Jessi Uribe?

Vale la pena destacar que Paola Jara regresó a su casa justo el día en el que Emilia cumple sus primeros tres meses de vida, pues recordemos que la menor nació el pasado noviembre 18 del 2025.

Por lo pronto, Paola Jara y Jessi Uribe se han mantenido alejados de las redes sociales disfrutando de su reencuentro tras días de estar separados por temas laborales que los obligan a pasar por esta situación.