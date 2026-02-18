Manuela QM, la novia de Blessd, revela a sus fans los antojos que ha tenido durante su embarazo

Manuela QM, pareja de Blessd, se ha mantenido activa en redes sociales tras los rumores de su separación con el cantante, por lo que recientemente sorprendió a sus seguidores al revelar los antojos que ha tenido durante su embarazo.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Esposa de Yeison Jiménez reapareció en redes recibiendo la cadena restaurada del artista

¿Qué antojos ha tenido Manuela QM durante su embarazo?

La creadora de contenido paisa ha compartido con sus más de dos millones de seguidores en Instagram uno de los mayores antojos que le han dado durante su embarazo: el helado.

Manuela QM compartió con sus fans que el helado ha sido su antojo favorito durante su embarazo. (Foto: Jose R. Madera/Getty Images/AFP)

Por medio de sus historias, la joven empresaria publicó una imagen sosteniendo un helado de yogurt griego sin azúcar, confesando que siempre le ha fascinado este postre y que ahora, con el embarazo, lo disfruta aún más.

Esté o no embarazada, siempre tengo antojo de helado, jajaja", escribió.

Rápidamente, la imagen llamó la atención de diversos medios y seguidores, quienes se sumaron a especular que la joven aparentemente sigue haciendo actividades sola.

Artículos relacionados La casa de los famosos Novio de Alexa Torrex reaccionó tras mostrarse el clip de la polémica con Juanda Caribe

¿Terminaron realmente Blessd y Manuela QM?

Hasta ahora no hay una confirmación clara de que Blessd y Manuela QM hayan terminado oficialmente su relación.

Ninguno de los dos ha anunciado públicamente una ruptura, e incluso el intérprete de 'Como Oreo' ha intentado desmentir los rumores, invitando a sus seguidores a no creer en "chismes ni mentiras" y afirmando que sigue enfocado en su familia y el bebé que esperan.

Sin embargo, en redes sociales hay señales que han alimentado las especulaciones: muchos usuarios notaron que Manuela dejó de seguir a Blessd en Instagram y eliminó publicaciones con él, lo que para algunos indica un posible distanciamiento.

Aun así, no hay un anuncio oficial de separación, y la situación sigue abierta a interpretación.

Blessd y Manuela QM habrían terminado presuntamente por una infidelidad por parte del cantante. (Foto: Mike Coppola/Getty Images for Spotify/AFP)

¿Cuántos meses de embarazo tiene Manuela QM?

Según reportes de medios de farándula, Manuela QM estaría aproximadamente en su cuarto mes de embarazo, tras confirmarse que ella y Blessd esperan un bebé juntos.

Ese dato fue compartido por seguidores en plataformas como Rechismes, quienes además señalaron que ella estaría llevando su control prenatal en la Clínica El Rosario de Medellín.

Aunque no ha habido una confirmación oficial de la pareja sobre la cifra exacta de semanas, esa estimación de cuatro meses ha sido la que más se ha difundido entre quienes siguen de cerca su historia, combinando observaciones de su evolución en redes sociales con los anuncios recientes sobre la llegada del bebé.