Shakira sorprende a sus fans al hablar mandarín con fluidez: ¿cuál fue el motivo?

Shakira es una de las artistas más influyentes del mundo, no solo por su trayectoria musical, sino por la cercanía que mantiene con sus fans. Prueba de ello es que recientemente sorprendió al enviarles un mensaje en mandarín a sus seguidores en China.

¿Por qué Shakira envió un mensaje en mandarín a sus fans de China?

El Año Nuevo Chino llegó al país asiático bajo el signo del caballo, y Shakira se sumó a la celebración con un mensaje en mandarín para expresar a sus fans chinos cuánto los quiere.

Shakira resultó hablando mandarín con fluidez en redes sociales, dejando a sus fans anonadados. (Foto: Stringer/ AFP)

La artista barranquillera Shakira también dejó entrever que pronto se reencontrará con ellos, despertando la emoción por un posible paso de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran” por tierras asiáticas.

Hola China. Feliz Año Nuevo Chino a todos. Nos vemos pronto en China. Los quiero a todos. Besos", dijo la colombiana pronunciando bien su mandarín.

Con esta pronunciación tan perfecta, Shakira dejó anonadados a sus fans, quienes por medio de los comentarios dejaron ver su asombro.

¿Qué dijeron los fans de Shakira por su pronunciación perfecta de Mandarín?

A través del video que compartió Shakira en sus redes sociales, muchos fans expresaron su sorpresa al descubrir la cantidad de idiomas que domina la artista.

Sin embargo, algunos usuarios pusieron en duda la fluidez de su acento y sugirieron que podría tratarse de un audio generado con inteligencia artificial. Aun así, varios seguidores chinos respondieron en su idioma natal para elogiar su pronunciación y manifestar su deseo de verla pronto en su país.

¿Habla chino?", "¡Vaya! ¡Hablas chino muy bien!" y "¿Hay un idioma que Shakira no hable?", fueron solo algunos de los comentarios que dejaron en redes.

Fans chinos de Shakira felicitaron a la artista por su fluidez con el mandarín. (Foto: Jesse Grant/Getty Images for Disney/AFP)

¿Cuántos idiomas habla Shakira?

Shakira no solo brilla por su talento musical, sino también por su facilidad con los idiomas.

La barranquillera habla español, su lengua materna, y domina el inglés, idioma en el que ha conquistado el mercado internacional con varios de sus mayores éxitos.

Además, se defiende muy bien en portugués, italiano y francés, lenguas que ha utilizado en entrevistas, canciones y apariciones públicas. Incluso ha sorprendido al pronunciar frases en árabe, por sus raíces familiares, y recientemente en mandarín, demostrando que su conexión con el mundo va mucho más allá de la música.